Novia de Tebi Bernal: quién es y cómo reaccionó a los coqueteos con Alexa en LCDLF

La tercera temporada de La casa de los famosos ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos de los participantes de esta edición han tenido fuertes diferencias y otro, por el contrario, han logrado entenderse muy bien hasta el punto de, incluso, tener un romance como Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

No obstante, en los últimos días, la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en el reality ha generado un sinfín de comentarios entre los seguidores del programa, quienes han interpretado sus interacciones como un posible coqueteo. Las conversaciones cercanas, las bromas y esos gestos de complicidad hicieron que muchos usuarios en redes sociales comenzaran a hablar sobre un posible “shippeo” entre ambos. La situación se volvió más intensa cuando Torrex admitió en una charla dentro de la casa que se sentía confundida por lo que estaba viviendo con Bernal, lo que avivó aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, Tebi dejó claro que no tenía intención de cruzar límites que pudieran afectar su relación sentimental fuera del reality.

¿Qué dijo la novia de Tebi Bernal?

Las imágenes y las conversaciones entre los dos participantes se volvieron virales en las redes sociales, lo que hizo que todos comenzaran a fijarse en sus parejas fuera del programa. En especial, la reacción de la novia de Bernal, Alejandra Salguero, no pasó desapercibida.

La creadora de contenido e influencer no solo lo apoya en su vida personal, sino que también se ha involucrado en diversos aspectos de su carrera, como administrar sus redes sociales y gestionar sus asuntos financieros mientras participa en el reality de convivencia. En redes sociales, Salguero suele compartir fragmentos de su vida diaria y detalles sobre su relación con el modelo, quien alcanzó la fama gracias a sus apariciones en programas de competencia y reality shows en Colombia como Guerreros de Canal 1.

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Recientemente, Alejandra se pronunció dejando claro que esos rumores eran exagerados: “Estoy impactada de la ridiculez que estoy viendo. No quiero que se aproveche del apoyo que tiene y todo el show que está armando… Uno tiene control de sus emociones y eso es madurez”, dijo con contundencia.

Además, comentó que antes de que Bernal se uniera al programa, ambos habían conversado sobre algunos límites en la convivencia con los demás participantes. “Siento que de una u otra manera el encierro realmente nos logra confundir un poco. Apoyo a Esteban y lo haré hasta el final, como siempre se lo prometí, pase lo que pase. Lo que hablé con él es que no iba a pasar los límites y me dijo tal cual ‘no voy a prostituir mis valores por nada’, y él y yo quedamos en un trato”.