Novio de Ornella Sierra envuelto en rumores de supuesta infidelidad a su expareja

La vida amorosa de Ornella Sierra ha dado bastante de qué hablar por estos días. Primero por cuenta del anuncio del cantante Miguel Bueno, quien aseguró que tomó “caminos separados” con la presentadora de La casa de los famosos Colombia; y luego por la confirmación de su nueva relación sentimental con el empresario Farid Pineda.

Aunque la también influenciadora hasta ahora inicia con su romance, este ya es blanco de críticas ¿La razón?, unas inesperadas declaraciones que compartió Leidy Durán Ayala, exnovia de Pineda.

Estas fueron primeras publicaciones que Ornella Sierra y Farid Pineda compartieron juntos en redes sociales. Fotografía por: Instagram @ornellasierra

¿Por qué el novio de Ornella Sierra enfrenta rumores de infidelidad?

Tras varios días ausente de sus cuentas en redes sociales, Durán reapareció este 28 de enero a través de unas historias que publicó en Instagram. Allí, mencionó que no han sido días fáciles, así como tampoco lo fue volver a la luz pública “por el qué dirán”, pues dejó entrever que fue víctima de una infidelidad.

“Hoy me doy un momento para recordarme lo que realmente valgo. El amor propio no siempre es fácil, pero tengo claro que es el primer paso para sanar y crecer. Salir de nuevo en redes para mí es difícil por el qué dirán. He aprendido que la infidelidad no solo duele, sino que también enseña la importancia de cuidar de mí misma, de mi paz y de mi corazón”, expresó Leidy Durán, quien es creadora de contenido digital y tiene una pequeña hija con el novio de Ornella Sierra.

La expareja de Farid Pineda aprovechó la ocasión y compartió una reflexión que fue aplaudida, sobre todo, por aquellas seguidoras suyas que atraviesan por una situación similar.

“Más allá de todo eso sigo con un sueño en mi mente y en mi corazón. Ese sueño por cumplir me recuerda que, cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es parte de la historia que estoy construyendo. Y aunque no soy perfecta, hoy me celebro como mamá de Antonella y como mujer que sigue aprendiendo, creciendo y amándose”, aseveró.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Me siento querida por muchas personas y es algo que valoro muchísimo. A veces me siento en el centro de un foco innecesario, pero quiero agradecer los mensajes llenos de cariño que he recibido. Realmente, me reconfortan y me hacen sentir acompañada ¡Gracias por estar!”, concluyó Leidy Durán en unas declaraciones que, a pesar de no nombrarlo, fueron consideradas por sus seguidores como una clara referencia a lo ocurrido en la relación con Farid Pineda.

Por ahora no se conoce una respuesta de Ornella Sierra o de su novio a la polémica que les rodea. Además, han permanecido herméticos sobre el inicio de su noviazgo y su historia juntos.