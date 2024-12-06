Nueva canción de Karol G desata rumores de ruptura con Feid ¿Por qué y cómo se llama?

La relación entre Feid y Karol G ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo, especialmente por el éxito que ambos atraviesan en sus carreras. Desde que confirmaron su noviazgo, se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la industria musical, a pesar de que siempre han preferido mantener los detalles de su unión bajo absoluta reserva.

Por eso llamaron la atención los recientes rumores de ruptura que comenzaron a circular y que tomaron fuerza tras una publicación de ‘La Bichota’ en Instagram.

¿Cuál es la nueva canción de Karol G y qué tiene que ver con Feid?

La artista paisa compartió un adelanto de la canción en la que trabajó junto al productor Tainy, responsable de varios éxitos del ‘Ferxxo’. El tema se titula Única y su lanzamiento está previsto para el 20 de noviembre.

En la introducción del video, Karol G incluyó un mensaje que generó todo tipo de interpretaciones: “Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”.

Estas palabras fueron tomadas por muchos como una reflexión emocional que podría aludir a su vida personal, como ha ocurrido en otras etapas de su carrera. Fue entonces cuando, de inmediato, revivieron las especulaciones sobre una posible ruptura con Feid, aunque ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Además de la conversación que generó el adelanto de Única, en paralelo también comenzaron a circular comentarios sobre su vida sentimental. En la gala de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, Karol G asistió sin Feid, un detalle que avivó las conjeturas entre seguidores y coincidió con el ambiente de rumores que ya rodeaba a la pareja.

¿Cómo nació el amor entre Karol G y Feid?

Durante el documental Mañana será bonito, de Netflix, ‘La Bichota’ relató cómo se dio el primer acercamiento romántico con ‘El Ferxxo’. Según contó, todo comenzó de forma casual mientras compartían una tarde de videojuegos.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia jugando Nintendo y como que ahí hubo ese jugueteo. Empezamos a tocarnos los piecitos y yo como que: ‘¡Ay, Dios!’”, dijo Karol G, quien también mencionó que, al despedirse, Feid le dio un beso “esquineado”, lo que ella describió como un gesto revelador. “Ahí entendí todo”, agregó.

A partir de ese momento, Karol G comenzó a notar cambios en su inspiración musical. Sin darse cuenta, empezó a escribir canciones centradas en el amor y la felicidad. “Yo ya estaba escribiendo canciones de amor y de felicidad”, señaló en aquella ocasión.