Nuevas declaraciones de Cassie Ventura sobre Sean Combs. Los relatos son dramáticos

En días recientes, la artista y modelo Cassie Ventura ofreció un impactante testimonio ante un tribunal de Nueva York, como parte del juicio contra Sean Combs, en el que detalló una relación marcada por el abuso sistemático del empresario y rapero.

Durante su intervención ante la corte, Ventura expuso una historia de manipulación y violencia que, según ella, se extendió por años y adoptó múltiples formas: agresiones físicas, control psicológico, coerción sexual y consumo forzado de sustancias.

El abuso que sufrió Cassie cuando quiso romper con Sean Combs

Una de las declaraciones más fuertes de Cassandra Ventura (nombre de pila) dio a conocer un episodio ocurrido en agosto de 2018. De acuerdo con la cantante, se citó para cenar con ‘Diddy’, pues tenía la intención de finalizar su relación de inmediato; sin embargo, esa noche terminó siendo víctima de una agresión sexual.

“Recuerdo llorar y decir ‘no’, pero todo ocurrió muy rápido”, expresó Cassie.

En su testimonio, Ventura también mencionó degradantes situaciones de abuso a las que fue sometida bajo coerción. Además, habló de las llamadas ‘freak offs’, encuentros sexuales organizados por Sean Combs, en las que fue forzada a participar en actos con escorts y otras personas, a menudo bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Estos hechos, según la presunta víctima, eran grabados en video y “se producían en un ambiente de miedo, control y violencia psicológica”.

Cassie y las marcas del abuso de Sean Combs

La mujer de 38 años, quien sostuvo una relación de casi 11 años con ‘P. Diddy’, también describió ante la corte el deterioro físico y emocional que vivió durante aquella etapa.

Cassie Ventura reveló que llegó a sufrir de dolorosas y constantes infecciones urinarias, así como de llagas en la lengua por contacto con aceites y lubricantes, y de una constante sensación de desconexión con su cuerpo.

“No podía imaginarme haciendo nada de eso sin tener algún tipo de amortiguador o una forma de no sentir lo que realmente era, que era sexo sin emoción con un extraño con el que no quería estar”, dijo la también modelo y exbailarina en declaraciones que recogió Page Six.

A pesar de que la relación con Sean Combs terminó oficialmente en 2018, Cassie Ventura aclaró que el trauma persistió durante un largo periodo de tiempo, pues llegó a tener pensamientos suicidas. En 2023, por ejemplo, mientras sus hijos dormían en casa, la mujer salió corriendo del lugar y, en un impulso de desesperación, intentó tirarse a unos autos en movimiento. Su esposo, el entrenador Alex Fine, intervino en aquella ocasión para estabilizarla.