‘Olvídala’: el compositor de la canción vallenata revela cuánto recibe de regalías

Por más de dos décadas, ‘Olvídala’ ha sido un himno del vallenato moderno y una de las canciones más interpretadas en fiestas, serenatas y conciertos. Ahora, su autor, el compositor colombiano Alberto “Tico” Mercado, sorprendió al público al hablar abiertamente sobre las regalías que ha recibido por este tema, considerado uno de los mayores clásicos del género.

En una entrevista reciente con la emisora Vallenato FM, recogida por varios medios nacionales, Mercado confesó que Olvídala representa cerca del 90 % de su estabilidad económica. “Cuando necesito resolver algo grande en mi vida, como comprar un apartamento o pagar estudios, sé que Olvídala está ahí para respaldarme”, comentó. Sus palabras dejaron ver la magnitud del impacto económico que una sola composición puede tener para un autor en la industria musical.

Según las cifras difundidas, el tema le ha generado entre tres y cuatro millones de dólares en regalías desde su lanzamiento. Portales como Pluralidad Z e Infobae Colombia reportan que, aunque Mercado no precisó el monto exacto en su declaración, sí aseguró que se trata de una suma millonaria acumulada a lo largo de los años gracias a grabaciones, versiones de otros artistas, reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

La canción, popularizada en 2003 por Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Su éxito no solo consolidó a Celedón como una de las voces más importantes del vallenato, sino que posicionó a Tico Mercado como un compositor clave dentro del género. Décadas después, Olvídala sigue sonando con fuerza, y versiones en distintos estilos —desde pop latino hasta baladas acústicas— han mantenido vivo su legado y sus regalías.

Mercado también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de los derechos de autor en la industria musical. “Muchos no imaginan el trabajo que hay detrás de una canción”, señaló, según reportan los medios. Para él, las regalías no son solo una cifra: representan el reconocimiento a años de dedicación a la música y una fuente de sustento para los compositores que, a menudo, permanecen fuera del foco mediático.

La revelación de Tico Mercado ha reavivado el debate sobre el valor del trabajo creativo en Colombia y en la música latina en general. Mientras Olvídala continúa sonando en las emisoras y plataformas, la historia detrás de sus regalías recuerda que, en el vallenato, una sola canción puede cambiar una vida para siempre.