Tyrese Gibson, actor de Rápidos y Furiosos podría ir preso por culpa de sus perros

El pasado 18 de septiembre en el vecindario de la exclusiva zona de Buckhead en Atlanta, las autoridades recibieron una llamada en el 911 proveniente de Harrison Parker, un vecino del actor Tyrese Gibson, conocido por su rol en las películas Rápidos y furiosos.

Según el denunciante, los perros de raza mastín italiano del actor habrían matado al de su vecino, un spaniel de 5 años, llamado Henri.

Conforme a los documentos legales expuestos en el caso, el perro atacado estaba en el patio cercano a su casa mientras que los del actor caminaban libremente por el vecindario, como al parecer, lo han hechos pro los últimos tres meses.

Posteriormente, trascendió que el actor no estaba en su casa cuando las autoridades llegaron a su domicilio el pasado 22 de septiembre, como tampoco los animales que habrían sido reubicados.

En su momento la capitán Nicole Dwyer, de los Servicios de Animales del Condado indicó que: “es negligencia de su parte como propietario de la casa y de los animales, simplemente dejándolos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente".

El abogado del actor, Gabe Banks, por su parte, aseguró que su cliente se ha hecho responsable de lo ocurrido.

Tyrese Gibson asume la responsabilidad de lo ocurrido con sus perros

Ahora, al tiempo que se conoce la orden de arresto, Tyrese Gibson rompió el silencio mediante una declaración en su cuenta de Instagram que fue elaborada por su grupo de abogados.

“El Sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente”, dice la declaración de Gabe Banks, de la oficina legal Banks Weaver Law Firm. “Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo”.

En el texto se reafirma que el actor “se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente, pero acepta toda la responsabilidad por sus perros”.

Así mismo que ha estado pendiente de la situación desde que ocurrió todo. “Tan pronto como supo lo que había sucedido, tomó inmediatamente la increíblemente difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos”, según la declaración. “La responsabilidad de mantenerlos era simplemente demasiado grande, y su corazón no podía soportar la idea de que algo así volviera a suceder”.

De otro lado, el actor aclara que no está huyendo sino que se encuentra en Los Ángeles junto a su familia y atento al caso.

“Desde el día en que supo de esta tragedia, el Sr. Gibson ha estado intentando activamente ponerse en contacto directo con la familia para expresarles su dolor y sus condolencias”.

