Organización de los India Catalina respondió a los cuestionamientos de Tatiana Franco

El pasado 6 de abril se realizó la edición número 41 de los premios India Catalina, en la que se entregó por primera vez la categoría ’Mejor Vodcast‘, la cual reconoce a los de pódcast de video. Sin embargo, la victoria de Videocast, proyecto del canal regional Telecafé, generó gran controversia entre otros concursantes, como Tatiana Franco, de Vos podés.

¿Qué dijo Tatiana Franco sobre lo ocurrido en los premios India Catalina 2025?

De acuerdo con las declaraciones que la comunicadora compartió a través de sus redes sociales, fueron varias las dudas que le generó la elección del ganador de la categoría ‘Mejor Vodcast’ y no precisamente por la calidad del producto, sino por los parámetros que la organización tuvo en cuenta a la hora de entregar el premio.

“En este país estamos tan acostumbrados a guardar silencio que, cuando ocurren cosas absurdas frente a nuestros ojos, preferimos callar y dejar que se convierta en paisaje, pues la salida más fácil es: ‘Deje así, ¿usted para qué va a hablar y meterse en problemas?, si igual nada va a pasar’ (...) Y antes de que empiecen las malas interpretaciones, quiero dejar claro que me encanta celebrar el triunfo de los demás y adoro ver a las personas brillar. Sería el colmo a estas alturas, teniendo el pódcast más escuchado del país (‘Vos podés’), yo tuviera una preocupación de estas. Aquí el punto de conversación es otro", expresó Tatiana Franco.

“Quiero entender cuál es el criterio que tienen los jurados para elegir un jurado en esta categoría ¿En qué se basan? (...) Estuve revisando y el proyecto ganador es de un canal regional de televisión, lo que se me hizo bastante curioso porque, en mi opinión personal, los pódcast deberían tener como componente ser productos independientes porque están aislados de la televisión al ser nuevos formatos digitales. Ahora bien, lo que sí es un requisito para que un proyecto se considere como pódcast es que esté distribuido en plataformas de podcasting y este proyecto que ganó no aparece en ninguna de estas plataformas, solo en YouTube (...) Tienen capítulos de 4, 50 o 77 vistas. Evidentemente, la audiencia no es la más relevante (...) Quisiera comprender cuáles son los requisitos o el componente relevante que el ganador tenía frente a los demás proyectos”, agregó la caleña.

Las palabras de Tatiana Franco causaron un gran revuelo y reconocidas personalidades, como Lina Tejeiro y Juan Pablo Raba, respaldaron su postura. Mabel Cartagena, Carolina Soto, Katherine Porto, Laura de León y Omar Vásquez también la apoyaron en los comentarios de su publicación.

Así respondió la organización de los India Catalina a Tatiana Franco

Según los responsables de estos reconocidos premios, la selección del ganador en la categoría de ‘Mejor Vodcast’ fue realizada por un comité de Miembros Acreditados. Este grupo evaluó aspectos clave como el formato, la conexión con la audiencia y la calidad de la producción de cada proyecto. Además, destacaron que el número de reproducciones o el alcance en plataformas digitales no fueron considerados como criterios en esta edición.

“La organización también destacó que los resultados fueron auditados y certificados, y que todos los participantes aceptaron las condiciones al momento de postularse”, señalaron por medio de Instagram.

A pesar de que la organización de los India Catalina no se refirió de manera específica al proyecto ganador, se advirtió que las reglas aplicadas fueron las mismas para todos los contenidos nominados.