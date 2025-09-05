Orlando Bloom habló por primera vez sobre la separación de Katy Perry

Orlando Bloom rompió su silencio sobre la separación de Katy Perry, con quien compartió casi una década de relación y es padre de su hija Daisy, de cinco años. El intérprete británico habló del tema en el programa Today de la cadena NBC, en una entrevista emitida el pasado 5 de septiembre, en medio de la promoción de su nueva película The Cut.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijo Orlando Bloom de la separación de Katy Parry?

Al ser consultado por el periodista Craig Melvin sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses, el británico de 48 años respondió con serenidad: “Estoy bien, estoy muy agradecido. Tengo la hija más hermosa del mundo”. Aunque evitó entrar en detalles sobre la ruptura, dejó entrever que la relación con la estadounidense quedó en buenos términos: “Estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”.

La noticia sobre la separación de la pareja se conoció a finales de junio, cuando la revista People informó que habían decidido poner fin a su compromiso. Días después, representantes de ambos confirmaron la información a través de un comunicado en el que recalcaron que su prioridad seguirá siendo la crianza compartida de Daisy, en un entorno de respeto y estabilidad.

“Han estado reestructurando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Continuarán viéndose como familia”, señalaron en aquel momento.

Aunque la confirmación tomó por sorpresa a muchos seguidores, en su círculo cercano la ruptura no fue inesperada. Amigos de la pareja aseguraron a diversos medios que, si bien la cantante estaba afectada, ambos coincidieron en mantener una relación cordial. “Katy tiene la intención de que su vínculo con Orlando siga siendo positivo, porque él es el padre de su hija”, comentó una fuente a People.

Un repaso por la historia de Orlando Bloom y Katy Perry

Bloom y Perry iniciaron su relación en 2016, marcada por varias pausas y reconciliaciones. En febrero de 2019 se comprometieron, aunque nunca llegaron a casarse. Un año después anunciaron que esperaban a su primera hija en común, que nació en agosto de 2020. Para ambos era su segunda experiencia con la vida en pareja: Perry estuvo casada entre 2010 y 2012 con el comediante británico Russell Brand, mientras que Bloom contrajo matrimonio con la modelo Miranda Kerr, con quien tuvo a su hijo mayor, Flynn (hoy de 14 años).

Tras la ruptura, cada uno está enfocado en sus proyectos profesionales. Perry continúa con su gira mundial, en la que en algunas ocasiones se ha mostrado visiblemente conmovida al interpretar canciones sobre el desamor. Por su parte, Bloom está volcado en la promoción de The Cut, un drama psicológico en el que interpreta a un exboxeador y para el cual tuvo que someterse a un intenso proceso físico que le exigió perder cerca de 14 kilos en tres meses.