Orlando Bloom revela la dieta que siguió para lograr bajar 14 kilos

Orlando Bloom vuelve a ser foco de los medios por el gran cambio físico que reveló para su próximo proyecto cinematográfico. El actor británico de 48 años conocido por sus actuaciones en “El Señor de los Anillos” y “Piratas del Caribe”, ha vuelto a acaparar la atención de los medios, esta vez no por su relación con la cantante Katy Perry sino por el radical cambio físico que experimentó para su más reciente proyecto cinematográfico, “The Cut”. Bloom confesó públicamente que perdió cerca de 14 kilos en solo tres meses, un dato que ha impactado tanto a fanáticos como a expertos en salud.

En la nueva cinta, Bloom interpretará a un exboxeador que tras una última pelea perdida busca la rendición profesional. Esta búsqueda conlleva el sometimiento de fuertes entrenamientos para poder llegar en la mejor forma al ring. El actor reveló a People que perdió casi 14 kilos para poder interpretar este papel, sumándose así a la lista de actores encabezados por Christian Bale, que han pasado por cambios físicos extremos para poder darle vida a sus personajes.

Orlando Bloom bajó con mucho atún y pepino

En la entrevista dada, Bloom reveló que su dieta se basó principalmente en el consumo de atún y pepino, alimentos bajos en calorías y proteínas, acompañados de una restricción significativa de agua. Durante este proceso, el actor llegó a desarrollar pensamientos obsesivos sobre la comida, y sintió cómo esta transformación influía en su estado físico y mental. El propio histrión describió la dificultad de mantener este régimen: “Lo que no esperaba y me sorprendió fue el desgaste mental que conlleva este tipo de intensa disciplina”, explicó en el medio estadounidense, añadiendo: “La paranoia y la ansiedad causadas por la falta de sueño eran muy reales y perturbadoras. ¡Resulta que no se puede dormir con hambre!”A pesar de estas restricciones, el actor aseguró que siempre estuvo bajo la supervisión de expertos para no poner su vida en peligro. “Me supervisaban semanalmente y mis análisis de sangre eran controlados por un nutricionista experto, Phillip Goglia, quien me ayudó a perder 30 libras [unos 14 kilos] en aproximadamente tres meses”. De igual manera, el actor advirtió a los internautas sobre esta medida, añadiendo que “Definitivamente, no es algo que se pueda intentar en casa”.

Ahora bien, a pesar de su nuevo película, las más recientes noticias del actor giran en torno a su relación con la cantante estadounidense Katy Perry, quien fue recientemente vista en una cena con el exfuncionario canadiense Justin Trudeau. La cantante tuvo la oportunidad de ver la cinta próxima a estrenar y en su momento comentó que había llorado al ver la cinta en la pantalla grande. “Estaba realmente conmovida. Sabía lo que me había costado”. Y recordó lo que él mismo sintió durante las grabaciones, cuando un día llegó a su casa: “Literalmente pensé que iba a morir”.La cinta dirigida por Sean Ellis, esta próxima a estrenarse y se esperaba que continúe la gira de medios de la promoción.

Aquí más noticias que son tendencia