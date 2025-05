Ornella Sierra regresó al quirófano. El motivo dividió opiniones: “Tengo un complejo”

Luego de su polémica e inesperada salida de La casa de los famosos, Ornella Sierra se ha dedicado a compartir tiempo en familia, así como a atender varios asuntos personales, entre ellos su salud. Razón por la que el pasado lunes, 12 de mayo, se sometió a una operación que requería desde hace tiempo.

Todos los detalles sobre esta intervención los entregó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

¿De qué se operó Ornella Sierra?

De acuerdo con lo expuesto por la influenciadora barranquillera, su nueva visita al quirófano se debe a una explantación de prótesis mamarias.

"Me voy a quitar los implantes después de casi tres años con ellos. El cuerpo de toda mujer es cambiante. Obviamente, yo con el tiempo me subí, recuperé mi cuerpazo divino, pero con los senos pasó algo, y es que no bajaron. Toda mi grasita se empezó a acumular acá arriba, había dejado de sentirme cómoda. Se veían muchísimo más grandes para lo que está mi cuerpo hoy en día”, explicó inicialmente.

“En la calle, a veces me siento súper observada a la hora de tomarme fotos desde arriba; siento que soy la mujer más vulgar del mundo, sin querer llamar, de pronto, ese tipo de atención. Ya de por sí, yo siento que lo estoy haciendo es por el tamaño de mis senos, que siento que ya está desproporcional a mi cintura. Y ni hablar del hate (odio) de las redes sociales”, agregó Ornella Sierra.

La creadora de contenido mencionó que, sumado a lo incómoda que se sentía con esta parte de su cuerpo, también influyeron en su decisión los comentarios negativos que solía recibir en redes sociales por parte de sus críticos.

“Imagínense yo tener que lidiar con la ropa que no me queda, sintiéndome mal haciendo ejercicio, sintiéndome incómoda literalmente todo el tiempo y disimulando, y también tener que lidiar con la gente que me dice: ‘Tienes los senos súper caídos, te ves súper gruesa, ¿por qué no te operas?, quítatelos’. Oigan, ya yo tengo un complejo. La gente en redes sociales no tenía que estar recordándomelo tanto”, concluyó en su publicación.

Última actualización sobre Ornella Sierra

Como es costumbre, la también psicóloga ha tenido al tanto de su salud a todos aquellos que la siguen en redes sociales. Según contó, horas después del procedimiento, la operación fue todo un éxito y ahora deberá centrarse en su recuperación en casa.

“Ayer estuve en modo zombie por los medicamentos, entonces no les pude contar mucho, pero ya hoy les puedo decir que me siento bien. Tengo una bomba de dolor y no puedo levantar los brazos por el tema de la cicatrización, así que me tienen que dar hasta de comer, pero ahí vamos, mis amores”, expresó Ornella Sierra en una historia de Instagram.

Las reacciones a la nueva operación de la influenciadora, conocida anteriormente como ‘La Barbie Costeña’, no tardaron en surgir a través de redes sociales. Allí, miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, mientras otros usuarios cuestionaron que se haya dejado afectar por las críticas al punto de entrar al quirófano.