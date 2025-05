Ornella Sierra se refirió a su salida como presentadora de LCDLF: “no me echaron”

En la primera temporada de La casa de los famosos, Ornella Sierra fue una de las participantes más comentadas. Aunque no llegó a la final, el canal RCN la contrató meses después como host digital para la nueva temporada del reality, en reemplazo de Emmanuel Restrepo ‘Carmelo’, quien realizaba esa función.

La creadora de contenido comenzó a aparecer en las redes sociales del programa de convivencia, donde hablaba de las dinámicas y los participantes que harían parte de la segunda temporada. Sin embargo, con el paso de los días, su papel fue perdiendo fuerza. Los internautas le dejaban críticas y en marzo se comenzó a especular sobre su salida.

¿Por qué Ornella Sierra salió como presentadora de ‘La casa de los famosos’?

De un momento a otro, la creadora de contenido dejó de aparecer como host digital del reality de convivencia que ya se encuentra en su etapa final. En redes sociales se especuló que, supuestamente, el canal la había sacado por baja aceptación de los fanáticos del programa. También, muchos aseguraron que, al parecer, la decisión del canal estaría relacionada con un triángulo amoroso que protagonizó la influencer con el empresario Farid Pineda.

Para terminar con los rumores, la barranquillera habló en su canal de YouTube, aclarando lo que, según ella, había ocurrido: “bebés yo fui ‘Host digital’ desde octubre hasta marzo, o sea, ya mis grabaciones como ‘Host’ pues terminaron. Esto no quiere decir que yo haya dejado de ser talento del canal", afirmó.

De igual manera, aclaró que la terminación de su contrato como presentadora digital de La casa de los famosos no tuvo nada que ver con lo que se especuló en redes sociales: “Que yo haya dejado de ser host digital del ‘reality’ no quiere decir que ya haya dejado todo tirado para la basura, no, porque no a mí no me echaron, no la embarré, no me echaron por moza”, dijo.

Reconoció que las críticas que le hicieron en su momento, especialmente por la polémica que involucró su vida sentimental, la llegaron a afectar tanto que tuvo que buscar ayuda profesional: “mi cortada de cabello sí fue cortada de ciclos también. Me eché a la muerte en enero, me eché a la muerte en febrero, me tocó ir al psicólogo. Había muchas mujeres hablando de forma despectiva de mí, fufurufa, p$rr% de todo, ¿qué opino de eso?, pues que uno habla desde lo que tiene en el corazón”.