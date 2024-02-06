Oswaldo, integrante de ‘Los Montañeros’, fue operado de urgencia. ¿Qué le pasó?

El creador de contenido colombiano Oswaldo, integrante del grupo humorístico Los Montañeros, fue hospitalizado de urgencia luego de presentar un cuadro de dolor abdominal intenso acompañado de fiebre, escalofríos y un marcado decaimiento físico.

De acuerdo con lo informado por familiares y medios nacionales, la situación se tornó preocupante durante la madrugada, cuando sufrió una baja de presión y sudoración excesiva. Ante la insistencia de sus allegados, el comediante accedió a ser trasladado a un centro médico, donde fue estabilizado y permanece bajo observación.

En un primer momento, los médicos sospechaban de cálculos renales; sin embargo, los exámenes clínicos preliminares descartaron esa posibilidad. Actualmente se evalúan otras causas como una infección o una posible úlcera gástrica, aunque aún no hay un diagnóstico definitivo.

El mensaje de Oswaldo desde el hospital

Pese al malestar, Oswaldo envió un mensaje a sus seguidores a través de redes sociales, donde agradeció el apoyo y la atención médica recibida:

“Estoy débil, tengo escalofríos y mucho malestar, pero gracias a Dios estoy en manos de profesionales que me están cuidando. Agradezco a mi familia y a todos los que se han preocupado por mí. Espero recuperarme pronto para seguir llevándoles alegría con Los Montañeros”, expresó el comediante.

En observación

Los especialistas continúan realizando pruebas para determinar con exactitud la causa de los síntomas, mientras Oswaldo sigue hospitalizado en condición estable.

Los seguidores de Los Montañeros han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y pronta recuperación, a la espera de que el creador de contenido pueda regresar pronto a sus actividades habituales.