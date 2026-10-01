P. Diddy, a confinamiento solitario tras revelarse que disfrutaba de lujos en prisión

La novedad se da después de que un informe de NBC News revelara que disfrutaba de presuntos privilegios dentro de la prisión federal de media seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey.



De acuerdo con NBC News, cuatro hombres que compartieron unidad penitenciaria con Combs dieron sus testimonios donde afirmaron que este tenía una rutina muy distinta a la que normalmente enfrentan los reclusos. Pues, el artista habría recibido ayuda de otros internos para cocinar, limpiar su espacio, tender su cama y lavar su ropa. También habría contado con masajes de estilo chino dentro de la prisión.

La información sobre los privilegios de Sean Combs, nombre de pila del artista fue difundida posteriormente por medios como TMZ y People.



Los informantes aseguraron que Combs gastaba miles de dólares al mes para mantener ese nivel de comodidad dentro de la prisión y para esto era necesario el envío de dinero desde el exterior a las cuentas de la comisaría de otros presos que realizaban esas tareas. Uno de los testimonios resumió la situación diciendo que “esto no es algo normal que se vea en una cárcel”, sino una especie de vida privilegiada dentro del centro penitenciario.

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La investigación también mencionó un menú diferenciado para el convicto, donde le preparaban platos como pollo al curry, pizza y empanadas. Según los testimonios, los alimentos eran cocinados por otros reclusos, quienes formaban parte de una especie de equipo encargado de atender algunas de sus necesidades cotidianas.



El reporte de NBC también señaló que Combs habría tenido acceso a artículos prohibidos dentro del centro penitenciario, como dispositivos móviles. Dentro de estos artículos se nombra un teléfono celular utilizado para revisar redes sociales y observar fotografías privadas de una expareja. Cabe aclarar que la tenencia de este tipo de dispositivos dentro de la prisión constituiría una infracción de las normas de seguridad de la prisión.



Además, los testimonios recogidos por NBC afirmaron que el productor también tenía acceso a botellas de licor de alta gama, especialmente coñac Hennessy, que presuntamente habría sido introducido al centro por funcionarios corruptos. Según las fuentes, el alcohol se compartía con un grupo reducido de internos durante algunas noches de fin de semana.

Junto con esto, también nombraron el acceso a medicamentos y otras sustancias que no deberían circular libremente dentro de la prisión. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han divulgado públicamente una conclusión definitiva sobre cada una de esas acusaciones, por lo que los detalles deben entenderse como alegaciones atribuidas a fuentes anónimas y no como hechos establecidos judicialmente.



Después de la publicación del informe, Combs habría sido trasladado nuevamente a la Unidad de Vivienda Especial, conocida como SHU, la cual es una sección utilizada para aislamiento disciplinario o para casos en los que las autoridades consideran necesario separar a un interno del resto de la población carcelaria. Según TMZ, el traslado estaría relacionado con las acusaciones sobre su supuesto estilo de vida privilegiado, el uso de un celular de contrabando, el alcohol y la participación de otros reclusos en sus tareas personales. El medio señaló que el productor ya había pasado por confinamiento solitario durante el verano, después de una pelea con otro interno, pero que posteriormente regresó a la población general.

Una vez fuera del aislamiento, Combs habría retomado los privilegios descritos por las fuentes de NBC. Por eso, el nuevo traslado podría estar relacionado con una investigación interna destinada a establecer cómo ingresaron los objetos prohibidos, quiénes participaron y si hubo funcionarios penitenciarios involucrados.



Hasta el momento, la defensa y los representantes de Combs no han confirmado todos los detalles divulgados por NBC. Algunas fuentes cercanas al caso han cuestionado el contenido del informe y han pedido que se diferencie entre declaraciones anónimas, imágenes y hechos comprobados por las autoridades.

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