¿P. Diddy podría perder su fortuna? Esto pasará con su dinero tras el juicio

El veredicto contra Sean Combs, más conocido como P. Diddy, ha vuelto a poner al rapero y empresario en el centro del debate público. Esta semana, un jurado lo declaró culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, aunque fue absuelto de los delitos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasará con la fortuna de Sean ‘Diddy’ Combs tras el veredicto?

El fallo judicial, que marca un punto crítico en la carrera del productor musical, ha despertado múltiples interrogantes, entre ellos, qué podría pasar con su fortuna. La dimensión legal del caso, sumada al posible impacto en sus negocios, ha generado especulación sobre si el artista estaría en riesgo de perder parte de su patrimonio.

Sin embargo, expertos coinciden en que el escenario financiero de P. Diddy no enfrentará un colapso inmediato. “No podrán tocar su fortuna como esperaban. El gobierno buscaba una condena bajo RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión) para incautar activos, pero eso ya no será posible”, explicó David Ring, abogado civil con sede en Los Ángeles, en declaraciones a USA Today.

La Ley RICO es una herramienta que permite al gobierno confiscar propiedades si estas están directamente ligadas a actividades criminales organizadas. Al no haber sido condenado por cargos bajo esa figura legal, el margen de acción para las autoridades se reduce considerablemente.

Aun así, el caso no está completamente cerrado. La defensa de Sean Combs argumenta que los cargos relacionados con prostitución no justifican una confiscación masiva de bienes. Sin embargo, algunas propiedades podrían seguir bajo escrutinio, especialmente si se comprueba que fueron utilizadas para facilitar los delitos juzgados. En particular, se ha mencionado la posibilidad de que ciertas residencias estén bajo investigación si se demuestra que allí ocurrieron los llamados freak offs, las fiestas sexuales que estuvieron en el centro del juicio.

James Trusty, exjefe de la unidad de crimen organizado del Departamento de Justicia, también advirtió que, aunque la sentencia fue parcial, el seguimiento a los activos de Combs podría continuar.

¿De cuánto es la fortuna de P. Diddy?

Sean Combs pasó de estar en la cima de las listas de millonarios del entretenimiento a ver una caída notable en sus cifras. En 2019, la revista Forbes estimó su fortuna en 740 millones de dólares. No obstante, para junio de 2024 —tres meses antes de su arresto— ese valor había descendido a unos 400 millones, reflejo de los efectos acumulados de las controversias legales y la pérdida de contratos comerciales.