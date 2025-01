P. Diddy y su verdadera relación con Luigi Mangione en la cárcel ¿lo molesta?

Desde que P. Diddy fue arrestado, el 17 de septiembre de 2024, por cargos de crimen organizado y tráfico sexual, la historia de sus controvertidas ‘fiestas blancas’ han revolucionado el mundo del entretenimiento y ellas se han visto involucradas varias estrellas de la música, el cine y la televisión. El rapero de 55 años está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ubicado en Nueva York, y ha intentado salir de la cárcel en cuatro ocasiones, pero su solicitud de fianza ha sido denegada en cada ocasión.

P. Diddy y Luigi Magnione tienen algo en común

Diddy es uno de los prisioneros más mediáticos del lugar, en el que también han estado Ghislaine Maxwell, Keith Raniere y Sam Bankman-Fried, pero en diciembre del 2024 llegó un nuevo prisionero que acaparó la atención. Se trataba de Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de United Healthcare, hecho que ocurrió en Manhattan, el 4 de diciembre del año pasado. El 19 de diciembre, el nacido en Maryland fue transferido desde Pensilvania al Centro de Detención en Nueva York y enfrenta cargos por asesinato. Magnione, considerado el recluso más famoso del Centro Metropolitano de Detención, tiene como abogada a Karen Friedman Agnifilo, quien es esposa de Marc Agnifilo, uno de los letrados que representan a P. Diddy.

El abogado de P. Diddy, Marc Agnifilo, es esposo de Karen Friedman Agnifilo, apoderada de Luigi Magnione. Fotografía por: ANGELA WEISS

¿P. Diddy, ‘celoso’ de la fama de Magnione?

Magnione, de casi 27 años, se convirtió en un fenómeno mediático, pues según muchos medios, entre ellos El gordo y La Flaca, muchos lo defienden, tiene un permanente cubrimiento en medios, han abierto cuentas para apoyarlo económicamente, la marca de ropa que usaba se convirtió en tendencia y recibe cientos de cartas. Estos hechos y otras opiniones que resaltan la sencillez del acusado de homicidio desataron una serie de rumores que apuntan a la incomodidad que Diddy sentiría por Luigi, supuestamente motivada por celos, pues el polémico productor ya no sería el recluso más famoso del centro. De inmediato, una fuente consultada por Us Weekly con el fin de determinar la verdad del asunto, declaró que esa animadversión no era cierta. “Esta historia ha sido completamente inventada y no es verdad”.