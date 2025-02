Pablo Arango, de ‘Noticias Caracol’, contó que no descarta tener hijos con su novio

Pablo Arango es una de las figuras más prominentes de Noticias Caracol En Vivo, formato digital del informativo de Caracol Televisión. Y aunque como periodista suele estar del otro lado de la noticia, la labor que desempeña frente a las cámaras ha puesto su vida privada bajo los focos.

En semanas recientes, por ejemplo, protagonizó decenas de titulares relacionados con la relación sentimental que sostiene junto a Gabriel Carvajal, la cual expuso a través de redes sociales durante la víspera de Navidad.

Ahora, luego de una entrevista que concedió a La Red, Pablo Arango volvió a ser tema de conversación entre el público. En esta ocasión, por cuenta de los planes familiares que el presentador de Noticias Caracol expuso en dicha conversación.

Pablo Arango, de ‘Noticias Caracol’, quiere adoptar un hijo

En su charla con La Red, el periodista aseguró que por muchos años tuvo que esconder su orientación sexual y “ser lo que no era”.

“No estoy dispuesto a esconder lo que soy porque eso no me hace menos persona, no me hace un mal profesional. Eso es algo muy íntimo y si se da a conocer, o los medios de comunicación se interesan en contarlo, no lo puedo detener. Tengo una relación muy bonita y no puedo ocultarla”, expresó inicialmente.

Fue entonces cuando Pablo Arango mencionó que está “enamorado, ilusionado y convencido de estar en el lugar correcto”. Razón por la cual quiere consolidar su relación con Gabriel Carvajal, pues conviven juntos en un mismo hogar, y sumarle un nuevo miembro a la familia.

“Yo sé que es difícil que muchos entiendan que uno quiera conformar un hogar con una persona del mismo sexo, pero es que es el gusto con el que nacimos. Entonces yo sí quisiera consolidar un hogar y cre

cer en esa familia, alimentándola con mucho respeto. Quiero seguir construyendo mi propia familia lejos de la que tengo en Manizales. Ese es mi mayor deseo (...) No descarto ser papá. Lo haría por adopción, claramente”, agregó Pablo Arango.

¿A qué se dedica el novio de Pablo Arango?

“Nosotros nos queremos mucho. Él es contador y yo soy periodista, dos profesiones supremamente alejadas, pero precisamente ese es el complemento. Yo soy presentador y él está como en la parte más de finanzas, que es un tema mucho más especializado”, explicó el presentador de Noticias Caracol en una entrevista con Publimetro.

Actualmente la pareja vive en Bogotá, donde comparten hogar con su perro Coco, quien es el “consentido” de la casa y una parte fundamental de la familia que han establecido.