Pablo Arango, de ’Noticias Caracol’, quiere ser padre con su novio: “Mi más grande sueño”

El caldense Pablo Arango vie un momento de plenitud profesional y profesional. De un lado, ha consolidado su imagen como presentador del informativo ‘Noticias Caracol’ en las emisiones de fin de semana, donde también funge como reportero haciendo sus propios informes. Arango también dedica tiempo a la docencia y eventualmente comparte con sus seguidores en redes sociales algunos aspectos de esta faceta.

En la parte más personal, Arango sigue en su empeño por vivir de manera saludable y también con su comunidad digital comparte los cambios que su físico ha tenido, gracias a la disciplina del ejercicio y la práctica del fútbol, una de sus grandes pasiones.

El comunicador además cumplió en septiembre pasado dos años de relación sentimental con el experto en finanzas Gabriel Carvajal. Arango comenzó con él tras superar una serie de conflictos internos que vivió en su adolescencia y recién llegado a Bogotá, por cuenta de su temor a expresar su inclinación sexual. Superada esta etapa, sintió que se liberó, según él mismo contó a Vea de El Espectador, hace unos meses.

En la capital ha establecido su hogar junto a su novio y su perro Coco, seguro de que se trata de una decisión de vida y juntos mantienen una relación que espera dure bastante.

Pablo Arango sería papá "por adopción"

Con Vea también se refirió a su intención de contraer matrimonio en un mediano plazo. En charla reciente con ‘La Red’, de Caracol, Pablo fue más allá y habló de su deseo de ser padre.

“Quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto, con mi perrito, con mi novio, con mi familia”, dijo al programa de Caracol explicando que desea seguir construyendo en su relación. Luego mencionó su meta de ser papá. “Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”,

Con el financiero quiere “seguir construyendo una vida lejos de mi familia, que está en Manizales, pero haciendo una propia aquí en Bogotá. Ese es mi más grande sueño”.

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Arango celebra que fue homenajeado el Premio de Periodismo Alfonso López Michelsen otorgado por la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. El galardón lo recibirá en una ceremonia el próximo 30 de noviembre.

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