Pablo Garna, el influencer revela por qué deja todo para ser cura: “perderé cosas”

No son miles sino millones de personas que entran a diario en el mundo de las redes sociales, con el fin de ganar seguidores y construir lo que se denomina una comunidad fiel.

Además de los dividendos económicos que se obtienen, la meta es ser una celebridad virtual, lo cual trae consigo viajar, ser embajador de marcas y en algunos casos, ser convidado a programas de televisión como realities. Todo esto ya lo tenía el modelo e influencer español Pablo García, quien en sus redes se llama Pablo Garna. Ha construido un nombre digital a lo largo de cuatro años.

¿Por qué Pablo Garna lo deja todo?

Sin embargo, Pablo va a renunciar a todo eso. Dejará atrás los contratos con marcas, los viajes, recientemente estuvo en Grecia, la vida ‘perfecta’ que ha vivido porque recibió el llamado de Dios y entrará en el seminario para convertirse en sacerdote.

El anuncio que Pablo ha hecho en sus redes por supuesto, sorprende en tiempos donde se lucha por ser alguien en el espacio digital, pero Pablo no tiene duda: “Mi decisión se basa en una certeza”, pero también ha confesado que “no ha sido una decisión sencilla, pero estoy muy tranquilo y contento y con mucha paz”.

En el material que acumula miles de likes menciona: “Hago este video para despedirme. Básicamente, porque en unas semanas voy a entrar al seminario. Ya está. Así. Tal cual. Y si Dios quiere en unos años, si Dios quiere, pues seré sacerdote. Bueno, no ha sido una decisión sencilla, lógicamente, pero estoy muy tranquilo, la verdad, y feliz, y contento, y con mucha paz. Sé también, bueno, que es una decisión que el mundo puede no entender. Me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas, pero ¿de qué me sirve todo eso, si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?”.

El influencer ha tenido tiempo para reflexionar y mencionó que “para mí el éxito en la vida no es Instagram, para mí el verdadero éxito es vivir la vida que Dios pensó para mí”.

Así mismo agradeció y mencionó el tiempo en redes. “Han sido cuatro años de la leche, me lo he gozado”, dijo pero también consideró que “quien apuesta por el Señor no se equivoca”, anunciando que dentro de poco estará lejos de la vida que ha tenido hasta ahora para estar en una vida “de silencio, de oración y de rutina”.

Sabe que no muchos entenderán su decisión, pero está seguro de que: “Lo que tengo en el corazón es una vida de entrega al servicio de los demás, que tiene un nombre que es el sacerdocio”.

También mencionó su deseo: “Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás sobra”. Al final mencionó: “No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió... Rezad por mí”.

En una entrevista posterior a su anuncio, dijo que sabe que no todo entenderán su decisión, pero para él, este es su verdadero propósito. También ha anticipado que por septiembre seguirá publicando contenido y cumpliendo compromisos que tenía, antes de entrar al seminario.

“Para Dios no hay imposibles y efectivamente renuncio a muchas cosas, pero gano otras muchas y más importantes para mí. Estoy tranquilo, feliz. El Señor cuando llama a la puerta tampoco tienes más opción”, dijo. Cuando el periodista le preguntó que teme perder dijo: “Temo perderme la vida si no doy el paso. Pierdo muchas cosas, pero se habla poco de lo que gano...Sigo lo que Dios me ha puesto en el corazón”.

¿Quién es Pablo Garna?

El influencer español tiene 35 años, no tiene novia, pero en alguna oportunidad dentro de sus publicaciones mencionó una relación a distancia que no funcionó.

Después de pandemia, irrumpió en las redes sociales con sus reflexiones espirituales y también es muy conocido por buscar ayuda por las personas sin techo en Madrid. En el 2021 apareció en el videoclip ‘Mademoiselle Madame’ de Sofía Ellar.

Pertenece a una familia numerosa con siete hermanos donde son católicos devotos.

