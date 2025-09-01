Cantante Axel anuncia que se convertirá en cura: “Siempre quise ser franciscano”

El compositor e intérprete argentino concedió una entrevista en el stream Lapré y allí habló de religión y de sus creencias. Mencionó que ha recibido la gracia de Dios para algunas de sus canciones y en un momento quiso usar hábitos. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar”, comenzó diciendo.

Sus entrevistadores se sorprendieron y hasta bromearon con la posibilidad de entrar a una misa y fuera Axel quien la oficiara. “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”, mencionó Grego Roselló uno de los entrevistadores.

El cantante continuó su argumentación dejando al descubierto que no se trataba solo de un anhelo, sino de un plan, así como su cercanía con la iglesia. “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”.

Axel quiere ser cura cuando tenga 60 años

Luego Axel explicó que teniendo hijos, sabía que hoy en día ser padre no es un limitante para llegar a ser cura y luego habló de lo que puede ser el llamado que va a responder: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”.

No es la primera vez que el cantante hace declaraciones que sorprenden. Hace un tiempo habló de cómo se prepara para cuando se avecinen tiempos difíciles o escasez. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”.

En otros tiempos, el argentino también había hablado de su creencia espiritual y conexión: “Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz”.

Axel tiene cuatro hijos de 5, 12, 10 y 5 años respectivamente y si cumple sus planes tendrá 12 años más de carrera antes de entrar en el sacerdocio.

