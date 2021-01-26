¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Famoso futbolista colombiano debutó como cantante de K-pop ¿De quién se trata?

En medio de su paso por el fútbol de Corea del Sur, este jugador barranquillero se enamoró del género y se animó a probar suerte como artista.

Por Redacción Vea
28 de agosto de 2025
Pablo Sabbag (izq.) festeja el gol de la victoria con sus compañeros de Equidad.
Fotografía por: Dimayor

En el universo del K-pop, donde predominan los grupos juveniles surcoreanos de fama internacional, nadie esperaría que una voz colombiana irrumpiera en medio de los escenarios musicales. Mucho menos si se trata de alguien cuya vida ha estado marcada por los goles y no por las coreografías. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió: un futbolista cafetero sorprendió a sus seguidores al anunciar que decidió dar un giro inesperado a su carrera.

¿Quién es el futbolista colombiano que se volvió cantante de K-pop?

El protagonista de esta historia es Pablo Sabbag, delantero barranquillero de 27 años, quien actualmente juega en el Suwon FC de la liga de Corea del Sur. Aunque ya había mostrado en el pasado algunos acercamientos a la música, nunca antes había explorado el género que hoy lo tiene en boca de muchos: el K-pop.

La revelación llegó a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que Sabbag no solo cantó, sino que además explicó el origen de esta nueva aventura.

“Después de haber sido elegido como el mejor jugador en Perú, meter más de 15 goles y salir campeón del Torneo Apertura con Alianza Lima, el equipo más grande de ese país, me ofrecieron un contrato en Corea del Sur, concretamente en el equipo Suwon FC. Y ahora mismo me encuentro viviendo en la ciudad de Seúl, y después de escuchar mucho K-pop y a bandas como BTS, Blackpink, entre otros, me hice una pregunta: ¿Cómo sonará un barranquillero en K-pop? Pues así”, dijo antes de mostrar un adelanto de su primera canción.

En la descripción del video, el canterano del Deportivo Cali agregó con humor: “Así suena un barranquillero cantando K-pop”, frase que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

La noticia no tardó en llamar la atención de los medios deportivos y de entretenimiento, pues no es común ver a un jugador profesional incursionando en un género musical que mueve millones de fanáticos en todo el mundo. Y menos aun cuando se trata de un colombiano que encontró en Corea del Sur el escenario perfecto para probar suerte en la música.

Pablo Sabbag, apodado ‘El Jeque’ durante su paso por el fútbol sudamericano, ha demostrado que no teme a los retos, ya sea dentro de la cancha o frente a un micrófono. Su debut en el K-pop abre una faceta inesperada en su vida, y muchos se preguntan si será solo un pasatiempo o el inicio de una carrera paralela a la deportiva.

Por ahora, lo cierto es que un barranquillero ya se atrevió a darle su propio acento al género que domina la escena musical asiática.

Temas:

Pablo Sabbag

Pablo Sabbag K-Pop

Pablo Sabbag canciones

Pablo Sabbag futbolista

