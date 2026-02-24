Padre Diego Jaramillo hizo delicada denuncia: “no tengo absolutamente nada que ver”

El Padre Diego Jaramillo es uno de los sacerdotes más reconocidos de Colombia. Ha dedicado más de seis décadas a su ministerio, donde se ha destacado por su labor pastoral, su trabajo en la evangelización a través de los medios de comunicación y su fuerte liderazgo espiritual.

¿Qué pasó con el Padre Diego Jaramillo?

En las últimas horas, el religioso hizo pública una situación que está afectando su nombre, pues desde hace varios días están usando su imagen para estafar. A través de un video publicado en el canal oficial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, alertó a sus seguidores y feligreses:

“Me han informado que están usando mi imagen, tal vez con inteligencia artificial, o haciendo algunas transformaciones, dicen que yo soy vendedor de colágeno”, comenzó diciendo.

Enseguida, aclaró que no hace parte de ningún tipo de publicidad de esa clase: “No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma, productora y distribuidora de colágeno”. Además, hizo un llamado a las personas para que no caigan en esa estafa: “les pido que no tengan en cuenta esa publicidad. Voy a llamar a ver cómo hacer quitar mi imagen porque no quiero aparecer vendiendo nada. Soy del Minuto de Dios y lo único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres”.

Los internautas han reaccionado frente a las declaraciones del sacerdote: “se pasa la gente de verdad, respeten”, “nadie se salva ni el Padre Diego”, “es la primera vez que lo veo así. Es que la IA se presta para muchas cosas”, “la gente no respeta”, “se puso hasta rojo de la ira, pobrecito, se pasan”, “debe ser muy bueno el colágeno porque está igualito desde hace 30 años”, “eso es mentira, el padre Jaramillo solo vende amor”, “entonces que nos de el tip para mantenerse así”, “me estoy envejeciendo y usted está más joven”, “primera vez en la historia que veo al padre muy molesto”.

En la descripción del clip, se lee: “El padre Diego Jaramillo Cuartas no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con marcas, productos o fórmulas para la salud. Estos anuncios usan su imagen sin autorización y constituyen una publicidad engañosa. No des clic en enlaces sospechosos, no compartas tus datos personales y reporta este contenido como estafa”.

¿Quién es el Padre Diego Jaramillo y cuántos años tiene?

El sacerdote, quien tiene 93 años, es especialmente conocido por su liderazgo en la obra de El Minuto de Dios, que fue fundada por el padre Rafael García Herreros. Desde esta organización, ha promovido una variedad de proyectos sociales, educativos y comunitarios dirigidos a poblaciones vulnerables. Durante muchos años, fue la voz del icónico programa televisivo “El Minuto de Dios”, un espacio de reflexión diaria que se convirtió en uno de los más representativos de la televisión colombiana. Gracias a su dedicación constante a la evangelización y la acción social, es considerado una de las figuras religiosas más influyentes del país.