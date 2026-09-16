Paloma San Basilio hizo inesperada revelación sobre su relación con Shakira: “Vino a verme”

La cantante española Paloma San Basilio, intérprete de éxitos como ¿Por qué me abandonaste?, ‘Cariño mío’ y ‘Juntos’, entre otros, asistió al lanzamiento de la obra ‘Dulcinea’, que protagoniza en el teatro la Latina, de Madrid. Allí habló con la prensa española de su regreso a las tablas y dado que la noticia más mediática relacionada con el espectáculo en el país europeo es la llegada de Shakira, en un momento de la charla, los reporteros preguntaron por su opinión acerca de la residencia de la colombiana en la ciudad, en la que ofrecerá 12 conciertos en un estadio que construyeron especialmente para estos espectáculos.

Fue así como la intérprete española de 75 años dejó al descubierto un acontecimiento que vivió cuando ella giraba por Colombia y Shakira apenas comenzaba a cantar en su ciudad natal. Años después, en el 2006, sería la misma Shakira convertida ya en estrella quien le recordaría el encuentro que tuvieron en un restaurante de la costa colombiana.

Paloma San Basilio aconsejó a Shakira

"Vino a verme a un concierto y luego vino al restaurante donde yo estaba cenando porque era fan mía y le gustaba lo que yo hacía. Yo le dije, si te gusta cantar, canta. Sigue. Lucha por ello", relató Paloma sobre el encuentro que tuvo con aquella niña, anónima entonces.

Paloma y Shakira se volverían a reunir en medio de la ceremonia de los Premios Grammy, del 2006, donde la primera le entregaría un galardón a la estrella colombiana, que no olvidó el consejo de la española y en ese encuentro se lo recordó emocionada.

"Cuando me dieron un Grammy y yo luego le di un Grammy a ella, me lo recordó. Me dijo, ¿tú te acuerdas? Le dije, cómo no me voy a acordar si eras una niña preciosa", recordó Paloma. Cuando le indagaron si existe vínculo actualmente entre ellas, la española mencionó que es cercana a una familiar de la intérprete de ‘Antología’. "Una prima de Shakira, de la zona de Cartagena, es íntima amiga mía y a través de ella es cuando la niña vino a verme".

Al final San Basilio habló de lo que siente al verla ahora, convertida en un ícono de la música: "Me alegro muchísimo del éxito, de la lucha, de cómo sobrevive a cualquier tipo de historia paralela y le deseo muchísima suerte aquí en España".

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