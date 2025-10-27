Pandora reveló detalles de su nuevo álbum, su libro biográfico y los Latin Grammy

Cuatro décadas después de su debut, Pandora sigue cantándole al amor, a la vida y a la memoria de varias generaciones. El trío mexicano, integrado por Isabel y Mayte Lascurain junto a Fernanda Meade, celebra 40 años de trayectoria con Pandora 40, su nuevo álbum, un libro biográfico y una gira internacional que promete revivir los momentos más entrañables de su historia.

El disco, que ya está disponible en plataformas, no es una recopilación de sus éxitos sino un homenaje a la música que acompaña su camino. “Para mí es muy importante entender las palabras que estoy cantando, que tengan sentido y transmitan sentimiento”, contó Mayte Lascurain en conversación con este medio. “Hubo canciones que me encantaban, pero no me llegaban; y si no las sentía, preferí no grabarlas. Hay que ser congruente con el trabajo: somos nosotras las que vamos a defenderlo en el escenario”.

Versiones con alma Pandora

Pandora 40 reúne temas de artistas tan diversos como Mecano, Belanova, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Selena, Juanes, Joan Sebastian, Carlos Baute y Maná, todos reinterpretados bajo la producción de Andrés Guardado “Chano”. Entre los temas destaca Tu café, una composición inédita de Alejandro Álvarez, escrita especialmente para el trío y con una frase inevitablemente nostálgica: “Cómo te va, mi amor”, el título del himno que las lanzó a la fama en 1985.

Mayte Lascurain recuerda que el proceso de selección fue tan emocional como exigente: “´Otro día más sin verte’, de Jon Secada, me costó muchísimo trabajo. No estaba segura de que fuera para mí, porque tiene una forma muy particular de cantarse. Pero me animaron, lo grabé y no me arrepiento. Fue un gran reto”.

También menciona Rosa pastel, el clásico de Belanova que interpreta su compañera Fernanda Meade. “No me veía cantando eso, pero ahora puedo decir que es una de mis favoritas. Y mira que al principio no me lo imaginaba”, añadió entre risas.

Una nueva libertad al cantar

El álbum suena más actual, con arreglos modernos y texturas frescas, aunque mantener el sello vocal de Pandora no fue tarea fácil: “Ahí batallamos un poquito con el productor y con quien hacía las mezclas. Quería que se escuchara a Pandora, pero ellos buscaban algo diferente. El ensamble de nuestras tres voces es parte de nuestra identidad, y queríamos que eso se sintiera. Al final llegamos a un punto medio: ni tú ni yo, y creo que eso le dio el toque moderno sin perder nuestra esencia”.

Mayte Lascurain confiesa que el mayor cambio a lo largo de estos años está en su manera de interpretar. “Antes grabábamos en cinta, y si te equivocabas tenías que empezar desde cero. No había eso de ‘te corrijo tantito’. Hoy hay más libertad. Nuestro productor nos dice: ‘prefiero que sientas, a que cantes perfecto’, y eso me encanta. Las cuerdas vocales cambian, uno madura. Ya no canto como cuando tenía 20 años, pero siento mucho más. Me gusta más la Mayte de ahora: tiene más personalidad, más libertad y más sentimiento”.

El nuevo libro sobre Pandora

A la celebración musical se suma un proyecto muy esperado: un libro que recopila anécdotas, fotografías y recuerdos inéditos de la agrupación. “Es un libro biográfico, no tanto de nuestra vida privada, pero sí cuenta nuestra historia desde que Pandora empezó. La idea fue de Eduardo, el hermano de Fernanda, que es fotógrafo, y aceptamos de inmediato. Él habló con familiares, fans, recopiló material, pero aún no lo he visto terminado. Iba a salir en septiembre, pero decidimos esperar por el tema de los Latin Grammy, porque cierra con algo muy bonito”, adelanta Mayte.

Aunque confiesa que siempre se guarda algunos secretos —“no todo se puede contar”, dice entre risas—, la publicación promete convertirse en un documento entrañable sobre una de las agrupaciones femeninas más queridas del pop latino.

Una gira para reencontrarse con su público

En paralelo, el grupo se prepara para una nueva gira que arrancará en febrero de 2026. “Vamos a empezar por Estados Unidos, luego por México, y queremos visitar los lugares donde Pandora fue importante. Colombia está entre ellos. Desearía estar allá cantando con todos ustedes. Esperemos que se pueda dar”, ccomentó la cantante evidentemente emocionada.

Después de cuatro décadas, Pandora sigue encontrando razones para cantar juntas. Y aunque su historia ha pasado por distintas etapas, su esencia sigue intacta: tres voces, una amistad a prueba del tiempo y un repertorio que sigue tocando corazones.

“Han sido 40 años maravillosos, llenos de aprendizajes. Y todavía tenemos mucho por decir”, agregó Mayte Lascurain.

Pandora y su homenaje en los Latin Grammy 2025

El próximo 13 de noviembre, durante la gala de los Latin Grammy en Las Vegas, el trío mexicano Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento honorífico que otorga la Academia Latina de la Grabación a artistas cuya trayectoria ha dejado una huella perdurable en la música.

Mayte Lascurain recuerda con humor y emoción el día que les dieron la noticia: “Nos llamaron para un desayuno con un representante de la Academia y pensé que nos iban a pedir cantar algo. Pero cuando nos dijo que nos otorgaban el reconocimiento por una carrera intachable de 40 años, nos quedamos heladas”. La sorpresa se transformó en celebración inmediata: “Isabel gritó ‘¡mesero, quítenos los cafés y tráiganos unas mimosas!’... y eso era a las once de la mañana”.

Tras años de nominaciones sin premio, este galardón se siente distinto. “Fue una de las emociones más grandes de mi vida —confiesa Mayte Lascurain—. No fue por una canción ni un disco, sino por toda una trayectoria (...) Hemos pasado por la decepción de ser nominadas y no ganar, pero este reconocimiento supera todo y borra heridas del pasado”, concluyó.