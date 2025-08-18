Paola Betancur: su infancia en el ICBF, la relación familiar con El Charrito Negro y más

La historia de Paola Betancur es la de alguien que aprendió a transformar el dolor en fuerza. Abandonada de niña y criada en hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hasta ser adoptada por una amorosa familia, encontró en la música un camino para sanar.

“La música marcó un antes y un después porque fue mi salvación. Fue ese salvavidas que me tiró Dios y la vida para decir: puedes volver a reconstruirte”, contó la exparticipante de A otro nivel, concurso de Caracol Televisión, en entrevista con la revista Vea.

La infancia de Paola Betancur y su nuevo lanzamiento

Ese inicio, marcado por la ausencia y las carencias emocionales, dejó huellas profundas en su manera de relacionarse. Sin embargo, Paola ha convertido esas vivencias en un proceso de sanación que hoy refleja en su arte: “La primera infancia es determinante. En mi caso fueron situaciones tristes, de mucho dolor, que me han marcado en mis relaciones. Pero he ido trabajando en un camino de sanación bien interesante”.

En medio de esa búsqueda personal, la artista de música popular encontró también su voz artística. Su más reciente lanzamiento, No eres tú, soy yo, no es solo una canción de desamor. Es, según ella, una declaración sobre la importancia del amor propio frente a las mentiras y rupturas.

“Es una frase muy típica que todos hemos dicho o escuchado. En algún momento también me lo dijeron, y decidí escribir sobre ese tema”, explicó Paola Betancur a Vea sobre su lanzamiento.

La relación familiar entre Paola Betancur y ‘El Charrito Negro’

Aunque muchos la asocian de inmediato con ‘El Charrito Negro’ —esposa de uno de sus hijos y colaboradora musical—, la cantante subraya que su carrera no depende únicamente de ese lazo familiar. “No es un secreto que estar en un círculo tan importante abre puertas, pero antes de conocer al Charrito yo ya cantaba, ya tenía mi carrera, ya hacía mis cosas. Si bien es un impulso bonito, tengo muy claro que no es por él, es por mi

talento”.

Sobre la relación con su suegro, Paola Betancur destaca la admiración y el apoyo mutuo: “Él me dice: ‘usted es muy berraquita, y algo que me gusta de usted es que usted es usted, y usted quiere mostrar su imagen, y eso vende’. Son consejos súper valiosos que siempre me da con mucho cariño”.

De hecho, uno de sus sueños ya se cumplió: cantar junto a él. Lo hicieron con Como Yo No Hay Dos, una fusión que unió el sonido popular del Charrito con el toque de banda de Paola. “Fue un video hermoso grabado en el Quindío. Sueño cumplido, ¿qué más sueño que eso?”, concluyó.