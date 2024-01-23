Paola Jara presume su embarazo en redes. “Esperando con ansias conocer a mi bebé”

La cantante de música popular Paola Jara atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A sus siete meses de embarazo, la artista paisa ha compartido con sus seguidores lo bien que ha llevado esta etapa y cómo se prepara para recibir a su primera hija junto al también cantante Jessi Uribe.

En declaraciones recientes a medios y a través de sus redes sociales, Jara aseguró que el proceso ha sido tranquilo y lleno de emociones positivas. “Ha sido un embarazo muy lindo, muy tranquilo. He podido seguir trabajando y haciendo lo que amo. Me siento bendecida y muy feliz”, afirmó la intérprete, quien ha seguido cumpliendo compromisos musicales mientras su barriga crece visiblemente.

La artista también reveló que, aunque no ha tenido antojos extremos, sí ha experimentado algunos cambios físicos que comparte con humor. En una de sus publicaciones escribió entre risas: “Parezco como un pingüino”, haciendo referencia a lo prominente que luce su abdomen en esta etapa avanzada.

Jara y Uribe confirmaron hace unas semanas que esperan una niña, noticia que sus fanáticos recibieron con entusiasmo. La pareja, una de las más populares del género popular colombiano, ha dejado ver su complicidad y emoción ante la llegada de su hija. Uribe ha publicado fotos abrazando el vientre de Paola y expresando mensajes de amor y expectativa: “Contando los días para conocerte, princesa”.

La cantante también agradeció las muestras de cariño que ha recibido de sus seguidores y de colegas de la industria musical. “Siento un apoyo inmenso, y eso me llena de fuerza para vivir este momento tan especial”, dijo.

Por ahora, Jara continuará cumpliendo algunos compromisos artísticos antes de tomarse un tiempo para dedicarse plenamente a la maternidad. Su fecha probable de parto sería a finales de noviembre o inicios de diciembre, según han comentado medios cercanos a la pareja.

Con una carrera sólida en la música popular y el respaldo de sus fans, Paola Jara vive una etapa plena que combina su faceta artística con la ilusión de convertirse en madre. “Cada día que pasa siento más emoción. Este bebé es una bendición y estamos disfrutando cada instante”, concluyó la artista.