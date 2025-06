Paola Jara presumió su embarazo. Así se ve: “perdiendo curvas”

Desde hace seis años, Jessi Uribe y Paola Jara comenzaron su relación sentimental. Al principio fueron fuertemente criticados, pues el santandereano todavía estaba casado con la mamá de sus hijos mayores; sin embargo, los cantantes hicieron caso omiso a los malos comentarios demostrando que su amor era más fuerte.

Durante este tiempo, la pareja habló de sus planes de tener un hijo. Aunque Jessi es papá de cuatro, no descartaba la posibilidad de que llegara un nuevo integrante a su hogar. La intérprete de Murió el amor tampoco se negó a la idea de convertirse en mamá por primera vez.

Así luce Paola Jara embarazada

Finalmente, hace un poco más de una semana, se hizo pública la noticia del embarazo de Paola Jara. A través de sus redes sociales, la artista de 42 años confirmó que espera su primer hijo con Jessi Uribe.

“Después de tantos momentos de espera, de oraciones entre lágrimas, de sueños susurrados al corazón… Dios, en su infinito amor, nos regaló el milagro más hermoso. ¡Nuestra familia crece! Y llega una nueva vida que tanto anhelamos vivir, tomada de la mano del amor de mi vida", escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Este fin de semana, la cantante publicó un video de uno de sus conciertos donde se le observa su barriguita de embarazo. Junto al clip, que ya cuenta con más de 36 mil likes, escribió un mensaje refiriéndose a su experiencia durante esta etapa.

“Perdiendo curvas, pero mi 🐣creciendo 🤰 tengo que confesarles que no es fácil empezar a ver todos los cambios físicos y emocionales que vivimos en esta etapa y que también a veces me parece mentira que sea una realidad. Pero con todo y los altibajos que se viven estoy inmensamente feliz. Gracias a todas las personitas que me felicitan y envían lindas energías en cada show que he dado en estos meses, cada vez me canso un poquito más, pero amo estar con ustedes y si Dios y mi proceso me lo permiten estaré en escenarios lo que más pueda porque amo lo que hago y es mi lugar feliz”.

Sus amigos y seguidores la han felicitado por la llegada del nuevo integrante de su familia: “esos cambios te harán la mujer más feliz del mundo”, “ver tu pancita, la emoción más grande”, “muy feliz por ti”, “te ves muy linda ya se te nota la pancita, cada día que pasa tu🐣va creciendo”, “te ves hermosa”, “te ves bella”, “las curvas más preciosas”, “esa pancita ya se está notando”, “te ves hermosa”.