Paola Jara revela que perdió bebés de Jessi Uribe. “Preferí no decir nada”

El 9 de noviembre del año pasado Paola Jara y Jessi Uribe recibieron a su pequeña Emilia. Los dos mostraron su felicidad en redes sociales cuando la niña nació y la calificaron como un milagro.

La pareja, que suele compartir su vida profesional en el mundo digital ha procurado ser más bien reservada en lo relacionado con la pequeña, por ejemplo ninguno de los dos ha mostrado el rostro de la niña completamente. Hace unos días, con motivo del cuarto mes de Emilia, Jessi publicó un video donde se le ven algunos rasgos, mientras él le dedica una canción.

Ahora la noticia la da Paola Jara, quien en conversación con la periodista Cristina Estupiñán para ‘Sinceramente Cris’ reveló que antes de que Emilia naciera enfrentó una dura lucha por convertirse en madre que la llevó a tener dos pérdidas. La situación además de abrumadora llegó a superar a la intérprete que pensó que nunca podría ser mamá.

“En ese momento, llegué a pensar que ser mamá no era posible para mí”, dijo la cantante que relató que la primera pérdida ocurrió cuando estaba de gira por Chile. Allí se encontraba en medio de una sesión de fotos cuando empezó a experimentar los síntomas de la pérdida que incluyeron mareos y mala visión. Luego, se confirmo que había sufrido un aborto espontáneo.

“Fue un momento muy duro, me encontraba lejos de mi familia y de mi entorno habitual”.

La artista se preocupaba además porque había un factor que podía jugar en contra. “La edad también era una preocupación constante”.

Paola Jara debió cantar en el escenario el mismo día de una de sus pérdidas

La segunda pérdida ocurrió justo el día en que su esposo Jessi Uribe había logrado una meta importante para cualquier artista. “La segunda fue precisamente el día que Jessi hizo el Movistar en Bogotá y yo cantaba esa noche con él. En la tarde me tocó irme a la clínica de urgencias porque empecé con un sangrado, pero no podía angustiarlo. Me tocó cantar ese día y nadie sabía nada porque me quedé calladita”, recordó sobre el día que debió dejar a un lado su dolor.

La cantante reflexionó sobre el papel que ha tenido su fe en los duros procesos. “Yo siento que si no estás con Dios, todo se te vuelve más grande. Fue algo muy fuerte y me cogieron en unos momentos inesperados”.

Tras lo enfrentado Jara y Uribe valoran haberse convertido en padres de Emilia y la cantante tiene claro lo que significa. “Para mí, ella es un milagro”.

En la charla Paola mencionó que “los artistas hacemos la del payaso”, refiriéndose a los momentos en los que están afectados emocionalmente, pero deben salir a cantar por el compromiso que tienen con el público.

Hay que mencionar que hace pocos días quedó claro que dentro de los planes de Paola y Jessi no está la posibilidad de otro bebé, entre otros aspectos, porque él ya se operó.

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