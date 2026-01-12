Paola Jara reveló el motivo por el que no muestra la cara de Emilia, su hija con Jessi Uribe

El pasado 19 de noviembre de 2025, la cantante colombiana Paola Jara y el también artista Jessi Uribe anunciaron con emoción el nacimiento de su hija, a quien llamaron Emilia. Desde aquel día, la pareja ha vivido una etapa intensa de adaptación a la paternidad y maternidad, compartiendo a través de redes sociales detalles de sus primeros días con la bebé.

Por esta razón, muchos seguidores han permanecido atentos a cada publicación de Paola Jara y Jessi Uribe con la esperanza de ver a Emilia, lo que ha generado constantes comentarios y solicitudes en sus plataformas digitales. En más de una ocasión, los fanáticos han dejado mensajes expresando su curiosidad y deseo de conocer la carita de la pequeña, incrementando la presión mediática alrededor de la privacidad de la niña.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no muestran a su bebé?

Ante la insistencia de sus seguidores, Paola Jara ha aclarado los motivos detrás de la decisión de no revelar aún el rostro de Emilia. En sus declaraciones, la cantante explicó: “Esta pregunta me la están haciendo mucho. No sé, en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en un año. Realmente es un tema en el que no he pensado, la verdad, y siento que todavía no. No he sentido en mi corazón, como que vaya a mostrar su carita”.

La intérprete enfatizó que no existe un tiempo específico para hacerlo, sino que será una decisión que responda a lo que ella y su pareja consideren conveniente para su hija.

Paola Jara también se refirió a la energía que puede rodear a las redes sociales y cómo esto influye en su postura: “¿La razón? Así como hay personas con muy buena vibra en redes sociales, también hay otras que la vibra no es tan chévere. Igual critican todo, porque sí y porque no, y creo que un bebé exponerlo a eso, es innecesario. Más, porque ella no se va a dar, pero uno de papá sí sufre mucho”.

Con estas palabras, la esposa de Jessi Uribe reafirma que la decisión está guiada por la protección de la tranquilidad emocional de Emilia y por el deseo de evitar que comentarios negativos incidan en la vida de su hija, al menos en esta etapa inicial.

Hasta el momento, la pareja ha optado por mostrar solo detalles como manitas, piececitos o momentos íntimos de su maternidad, resguardando deliberadamente la identidad completa de Emilia mientras continúan compartiendo otros aspectos de su nueva vida familiar con su audiencia.

