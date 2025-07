Paola Jara reveló nuevos detalles de su embarazo: cuántos meses tiene y más

Hace un par de semanas, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron que están esperando a su primer hijo juntos, una noticia que emocionó a sus seguidores y se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Desde entonces, la pareja de cantantes ha compartido algunos detalles de esta nueva etapa, aunque muchas preguntas seguían rondando entre sus fans.

Para resolver algunas de esas inquietudes, Paola Jara decidió abrir recientemente una dinámica de ‘caja de preguntas’ en su cuenta de Instagram. Allí, la artista respondió de forma directa algunas de las dudas más repetidas, incluyendo el mes de gestación en el que se encuentra actualmente y otras curiosidades de su embarazo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

La intérprete de 42 años reveló que actualmente tiene cinco meses de embarazo, por lo cual se espera que el bebé nazca a mediados o inicios de noviembre próximo. Además, aprovechó para hablar abiertamente de cómo ha vivido este proceso y de los miedos que tuvo al enterarse de la noticia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

En una entrevista concedida a las redes sociales del Canal RCN, la artista confesó que, en un inicio, el embarazo coincidió con un momento clave de su carrera musical, pues acababa de lanzar el sencillo ‘Entre tres’.

“Al principio del choque, la noticia fue, porque teníamos ‘Entre tres’, si fue ese choque emocional de ‘Dios mío, justo en este momento’ y de la pena con las muchachas también porque imagínate, teníamos muchos compromisos, giras, de todo”, expresó inicialmente.

La cantante de música popular contó que sintió miedo de que su estado pudiera afectar el trabajo de sus colegas o incluso retrasar los planes artísticos que ya estaban en marcha. “Yo dije Dios mío les voy a atrasar las cosas, les voy a truncar un poquito el camino y tenemos todas la fe puesta en esta canción”, reconoció.

Sin embargo, todo terminó siendo más sencillo de lo que imaginaba, pues hasta ahora ha tenido un embarazo tranquilo, sin molestias significativas que le impidan seguir trabajando. “Gracias a Dios me ha ido excelente. No he sentido un vómito ni una náusea y he trabajado parejo, no me ha dado absolutamente nada”, añadió.

Por último, Paola reveló que durante un tiempo intentó quedar embarazada de Jessi Uribe sin éxito, pero decidieron dejar de insistir… y fue justo en ese momento cuando llegó la sorpresa. “Cuando uno se suelta y deja las cosas en manos de Dios, pasan”, concluyó la antioqueña, visiblemente emocionada por la etapa que está viviendo.