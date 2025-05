Paola Turbay recordó momento especial de su vida. “Fue muy estresante”

Paola Turbay, una de las exreinas más queridas por los colombianos, se casó en 1994 con el empresario colomboestadounidense Alejandro Estrada. En entrevista para The Suso’s Show, la también actriz reveló que siempre estuvo de acuerdo con que su boda fuera televisada, pero para Estrada no fue tan fácil.

“Mi marido casi se muere, no podía del estrés. No le gustan las cámaras y tampoco le gusta la vida pública, pero mi jefe en esa época me había dicho que quería transmitir mi matrimonio, yo dije que estaba de acuerdo”, dijo Turbay, agregando que para ella era un honor que su matrimonio tuviera tanta relevancia, así como el de Lady Di.

Entre risas, recordó que su jefe de ese entonces fue quien le propuso televisar la ceremonia, sin embargo, tiempo después se dio cuenta de que se estaba lucrando gracias a eso. “No habíamos hablado de plata, me parecía normal que transmitieran el matrimonio, pero luego me enteré de que él estaba vendiendo pauta y le dije, ‘¿cómo así que usted está comercializando mi matrimonio? ¿cuánto me va a dar?’ Me preguntó que cuánto quería y yo le respondí que la mitad".

Turbay también habló de la separación, y contó que, en una conversación que tuvo con Estrada, quedaron claros en que no era una posibilidad. “Nuestro matrimonio estaba puesto en un pedestal para todo el mundo, estábamos muy idealizados, y cuando hablábamos del tema yo le decía ‘gordito, no nos podemos separar porque le rompemos el corazón a la gente’, incluso le propuse que fuéramos amantes”, recordó dejando claro que, aunque no son la pareja perfecta, el divorcio nunca ha estado dentro de sus planes.

¿Cuántos hijos tiene Paola Turbay?

Paola Turbay se casó en 1992 con Alejandro, con quien formó una bella familia con dos hijos, Sofía y Emilio Estrada. Ahora, la exreina cautiva a sus seguidores con los detalles que comparte sobre su maternidad, su relación con sus hijos y su matrimonio.

Sofía Estrada

En 1996 Paola Turbay se estrenó en la maternidad, dándole la bienvenida a su hija mayor: Sofía Estrada. La joven es toda una sensación en redes sociales y ha destacado por su talento y su belleza. Actualmente tiene 26 años y ha decidido enfocarse en su trabajo como DJ.

Sofía estudió en Nueva York, para explotar su potencial en lo artístico, siguiendo los pasos de su progenitora.

Desde muy pequeña Estrada mostró un fuerte interés por las pasarelas, por lo que quiso enfocarse modelaje, lo que le permitió participar en proyectos y comerciales junto a Paola Turbay.

Emilio Estrada

A diferencia de Paola Turbay y Sofía Estrada, Emilio Estrada maneja un bajo perfil, por lo que decidió tomar un camino distinto y seguir los pasos de su padre en temas de negocios y emprendimiento.

Dentro de los pocos detalles que se conocen sobre la vida de Emilio, se sabe que estuvo viviendo un tiempo en España para estudiar y formar su carrera, manteniéndose alejado del escenario público.

A través de sus redes sociales ha dejado ver su gusto por los deportes extremos, por la fotografía y el gran amor que tiene por su familia, dedicando diferentes posts a su núcleo, a su madre y a su hermana mayor.