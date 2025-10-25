Paola Turbay reveló cuánto ganó en sus primeros comerciales y durante su reinado

Mucho antes de consolidarse como una de las actrices colombianas con mayor proyección internacional, Paola Turbay dio sus primeros pasos en la vida pública a partir de una decisión que, en su momento, no hacía parte de sus planes.

Su participación en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) no solo la llevó a ser coronada como Señorita Colombia en 1991 y participar en Miss Universe 1992, sino que también marcó el inicio de una etapa de independencia económica y disciplina financiera que influyó de manera directa en su futuro profesional.

¿De cuánto fueron las primeras ganancias de Paola Turbay?

La exreina recordó en una entrevista con La Red que su primer ingreso llegó gracias a un comercial grabado en 1984, cuando tenía 14 años. Por ese trabajo recibió 60.000 pesos, cifra que posteriormente aumentó a 90.000 pesos tras nuevas jornadas de grabación.

Para la época, se trataba de una suma considerable, que ella misma calificó como “un platal”, teniendo en cuenta el contexto económico del país en esos años.

Lejos de destinar ese dinero a gastos inmediatos o lujos innecesarios, Paola Turbay optó por una decisión poco común para alguien tan joven: guardar cada peso. Según explicó, no realizó compras impulsivas y prefirió ahorrar de manera constante hasta que, tiempo después, pudo adquirir su primer automóvil.

El paso de Paola Turbay a los reinados

Desde la adolescencia, cuando tenía entre 14 y 15 años, recibió propuestas recurrentes para representar a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza. Sin embargo, en ese entonces no se sentía identificada con ese rol y rechazó en varias ocasiones la posibilidad, pues tenía otros intereses y proyectos personales.

El panorama cambió gracias a la intervención de una persona clave en su vida. Una amiga cercana fue quien insistió en mostrarle el certamen desde otra perspectiva. “Mi íntima amiga del alma, María Andrea Lara, me convenció y me juntó con unas personas. Me hizo una encerrona ahí con la gente que escogía la señorita Bogotá y me endulzaron el oído”, explicó entre risas.

Según Paola Turbay, ese encuentro fue decisivo, ya que le presentaron el concurso no solo como una plataforma de visibilidad, sino como una oportunidad para desarrollar un trabajo social de mayor alcance.

Cuando comunicó su decisión a la familia, la reacción fue distinta a la de años anteriores. Esta vez, al tratarse de una determinación seria y bien fundamentada, su entorno cercano respaldó la iniciativa:

“Ellos estaban acostumbrados a que todos los años me propusieran eso, pero ya cuando les hablé en serio, les pareció interesante. Además, ellos sabían la intención con la que yo iba. Ellos sabían que yo iba con ganas de trabajar como Señorita Colombia y de recorrer el país entero apoyando las diferentes labores sociales”.

En términos económicos, su experiencia como Señorita Bogotá también representó un cambio importante. Paola Turbay indicó que la retribución total de ese año rondó los 20 millones de pesos, una cifra que correspondió a todo el ingreso anual derivado de sus actividades relacionadas con el título. “Pagaban graneadito”, concluyó.

