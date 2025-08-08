Papá de Beéle publicó en redes su último deseo. Dejó mensaje tres días antes de morir

Breyner López, padre del cantante Beéle y conocido en redes sociales como ‘Breyner Espectáculo’, falleció el pasado 7 de agosto tras sufrir un infarto fulminante mientras se sometía a una sesión de diálisis. La noticia fue confirmada por medios como Tropicana FM y generó mensajes de condolencia entre quienes lo conocían por su cercanía con la comunidad y su activa presencia en plataformas digitales.

Apenas tres días antes de su partida, López había publicado un video en sus redes para dirigirse a sus vecinos y seguidores. En esa grabación, que se convirtió en su último mensaje público, expresó una petición especial con la que buscaba generar un cambio positivo en el lugar donde vivía. Sin embargo, no alcanzó a ver cumplida su iniciativa, que ahora varios de sus allegados quieren retomar como una manera de honrar su memoria.

El último deseo del papá de Beéle

El pasado 4 de agosto, ‘Breyner Espectáculo’ compartió su última publicación en redes sociales. Con un tono entusiasta y directo, habló de un proyecto comunitario que tenía en mente desde hacía algún tiempo: mejorar la seguridad vial en el barrio Simón Bolívar, en el que residía.

La idea del papá de Beéle era sencilla pero ambiciosa: organizar un bingo para recaudar fondos que permitieran instalar varios reductores de velocidad —conocidos popularmente como “policías acostados”— en puntos estratégicos del sector. Según relató, la medida buscaba frenar el exceso de velocidad de vehículos y motocicletas que, sumado al irrespeto por los semáforos, ponía en riesgo a los peatones, incluidos niños y adultos mayores.

“Vamos a recoger unos fondos para poner unos policías acostados. (...) Los autobuses, carros y motos pasan muy rápido. (...) Se vuelan los semáforos, entonces este bingo es para recaudar fondos. Vamos a pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio Simón Bolívar, para que nos colaboren con los regalos para el bingo, y poner unos cuatro policías acostados”, expresó Breyner López en la grabación publicada a inicios de agosto.

El video, que en su momento buscaba convocar a la comunidad, ahora circula con un sentido distinto: el de un legado pendiente. Entre los comentarios que han dejado los seguidores de ‘Breyner Espectáculo’ en la publicación, se repiten mensajes de apoyo para que la colecta que él soñaba pueda concretarse. Para muchos, cumplir con ese propósito sería una forma de mantener viva su labor comunitaria y de recordar el compromiso que siempre mostró con su barrio.