Papá de José Rodríguez, de LCDLF, es un conocido exfutbolista ¿De quién se trata?

José Rodríguez es uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Con una extensa experiencia en concursos de telerrealidad, pues también hizo parte de Acapulco Shore (2022) y La casa de los famosos Estados Unidos (2023), es considerado uno de los candidatos favoritos a llevarse el título de la edición 2025 del reality show del Canal RCN.

Lo que algunos no sabían del caleño es que su padre es una reconocida figura del fútbol colombiano, ya que fue un talentoso delantero y hoy se desempeña como director técnico de un equipo profesional.

¿Quién es el papá de José Rodríguez, de ‘La casa de los famosos’?

Se trata de José Manuel Rodríguez, mejor conocido en las canchas como ‘Willy’ Rodríguez. La totalidad de su carrera la hizo en el fútbol colombiano, donde se convirtió en goleador de históricos equipos, como el Deportivo Cali.

El papá de José Rodríguez también jugó en Cúcuta Deportivo, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Técnico Universitario, en el que finalmente se retiró como profesional en 1997.

Desde entonces, ‘Willy’ Rodríguez empezó a hacer carrera como director técnico en las divisiones menores de varios equipos del Valle del Cauca, hasta que en 2012 logró debutar en el banquillo como estratega de Uniautónoma (desaparecido equipo de fútbol). Atlético Bucaramanga, Real Cartagena, Jaguares de Córdoba, San Francisco de Panamá y Boca Juniors de Cali, son otros de los equipos que ha dirigido.

Las confesiones de José Rodríguez sobre su papá

En medio de una dinámica conocida como ‘línea de vida’, en la que cada habitante de La casa de los famosos hace un repaso por su historia, el joven de 29 años se conmovió al hablar sobre sus padres.

“En 1994 nace José Rodríguez, hijo de ‘Willy’ Rodríguez y María Mercedes Cárdenas (...) El día que nací les informaron a todas las emisoras de Cali que había nacido el hijo de José Manuel Rodríguez Becerra y María Mercedes porque mi padre es un ícono en mi ciudad", expresó inicialmente.

Luego, entre lágrimas, el participante de La casa de los famosos recordó los malos tratos por los que su madre decidió separarse.

“Ellos se separaron cuando yo era muy pequeño (...) Mi padre la llegó a maltratar. No era feliz y era muy mujeriego, por eso en mi casa no era querido mi padre, no era bienvenido”, concluyó José Rodríguez.