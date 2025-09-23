Papá de Lamine Yamal: edad, nacionalidad, qué enfermedad tiene y más de Mounir Nasraoui

Mounir Nasraoui, padre del talentoso futbolista Lamine Yamal, ha sido una figura clave en la vida y carrera de su hijo. Originario de Marruecos, Nasraoui ha enfrentado desafíos personales, incluyendo una enfermedad crónica, y ha sido protagonista de eventos que han captado la atención mediática.

De acuerdo con el jugador de 18 años, el apoyo inquebrantable y la presencia constante de su padre han sido fundamentales en su carrera y ascenso deportivo.

¿Quién es Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal?

Nació hace 39 años (agosto de 1986) en Larache, Marruecos. A los 21 decidió trasladarse a España, inicialmente para continuar sus estudios universitarios en Salamanca, aunque al final optó por dedicarse al oficio de pintor de edificios. En este país conoció a Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, con quien tuvo a su hijo Lamine.

La familia se estableció en el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde Yamal comenzó a mostrar su talento futbolístico desde muy temprana edad.

A pesar de las dificultades económicas y los retos de adaptación a un nuevo país, Mounir Nasraoui desempeñó un papel crucial en la formación de su hijo. Se involucró activamente en la gestión de su carrera deportiva, incluyendo negociaciones con La Masía (la prestigiosa academia juvenil del FC Barcelona), para asegurar que Lamine Yamal tuviera una oportunidad de desarrollar su talento. Su dedicación fue determinante para que el joven jugador pudiera acceder a una formación de élite y, eventualmente, debutar con el primer equipo del club catalán.

En junio de 2025, Mounir reveló que padece epilepsia, una enfermedad que requiere el consumo diario de cinco pastillas. A pesar de esta condición, su energía y compromiso con el bienestar de su hijo se mantienen intactos. Aun así, continúa acompañando cada paso de Lamine, desde entrenamientos hasta partidos, consolidándose como un pilar fundamental en la vida del futbolista.

La vida de Mounir también ha estado marcada por momentos difíciles fuera del ámbito familiar. En agosto de 2024, por ejemplo, fue víctima de un ataque en el barrio de Rocafonda, donde sufrió varias puñaladas que lo llevaron a ser hospitalizado en el centro Can Ruti de Badalona. Su estado fue inicialmente grave, aunque finalmente se estabilizó y se recuperó de manera satisfactoria.