Papá de Nataly Umaña opinó del divorcio con Alejandro Estrada: “Llegaron al hastío”

Más de seis meses han pasado desde el momento en que Alejandro Estrada entró a La casa de los famosos Colombia para terminar su relación amorosa con Nataly Umaña, quien tuvo una aventura dentro del programa y ante millones de televidentes con el cantante panameño Miguel Melfi.

A pesar de que en su momento se puso en tela de juicio dicha ruptura por parte de quienes pensaron que hacía parte de la trama del reality show, la pareja sí puso punto final a su historia después de 12 años juntos.

Según contó Nataly Umaña en una reciente entrevista con el podcast 4U sin filtros, le fue infiel a Alejandro Estrada porque era la única manera de terminar la relación de forma definitiva. Sin embargo, admitió que en ese momento cometió un error al no tener en cuenta los sentimientos de quien fuera su esposo.

“En el reality me di cuenta de que vengo muy mal con esa persona y que no éramos capaces, ninguno de los dos tenía el coraje de terminar la relación. Nuestro código era: nunca una infidelidad, y yo traté de luchar, pero tomé la decisión de hacer lo que hice porque era la única manera de que no hubiese un punto de regreso. No tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensioné”, expresó la tolimense de 41 años.

¿Qué opina el papá de Nataly Umaña sobre la separación de su hija?

A través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz de El cartel de los sapos y Los canarios compartió la grabación del momento en que pide a su padre que opine sobre el divorcio con Alejandro Estrada.

”Papi, ¿tú estabas de acuerdo con que yo me separara?”, preguntó Nataly Umaña a su papá, quien contestó: “Yo, sí… por muchos factores (…) se puede decir que por factores energéticos. Yo ya veía que la relación de ustedes era una relación como de hastío, que llegaron al hastío”.

La respuesta del hombre no solo causó sorpresa en la expareja de Alejandro Estrada sino también en sus seguidores, quienes no tardaron en comentar y replicar las imágenes a través de varias páginas de chismes y farándula.