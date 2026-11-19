El famoso paparazi español Jordi Martin, quien se hizo muy popular por revelar detalles del rompimiento entre Shakira y Piqué, ocurrido en junio del 2022, había sido condenado por el delito de acoso a Clara Chía, la novia del exjugador español, pero ahora la justicia revoca este fallo.

El reportero, que es corresponsal habitual del espacio ‘El gordo y la flaca’ de Univisión, había sido condenado en 2024 por la mencionada conducta.

La justicia estimó que como castigo el reportero debía pagar un año de prisión. El juez a cargo consideró que la persecución para obtener fotografías a la que la sometió el periodista a Chía la vulneró y esto derivó en que ella alterara toda su rutina diaria, quitándole la tranquilidad y generándole estrés. Además de acoso se habló de perjuicios relacionados con su salud mental.

Ahora la justicia española resuelve la apelación que el periodista presentó con un nuevo fallo, que revoca la sentencia inicial.

La Audiencia de Barcelona consideró, según publicó El País, que “los cambios de hábitos” argumentados por Clara Chía en el caso obedecieron a “la exposición pública derivada de su relación con una persona de notoriedad excepcional”, es decir por su relación con Piqué y no al trabajo de Martín.

Dentro de lo allegado, la defensa del periodista expuso que la sentencia recoge 17 momentos probados en los que Martin siguió a la novia de Piqué en un tiempo de 275 días, pero que en una buena parte de estos ella iba acompañada por su novio, quien era el objetivo informativo, tras su ruptura de Shakira.

Solo en cuatro ocasiones, Chía iba sola.

Nuevo fallo considera que no hubo acoso ni daños a Clara Chía

El nuevo fallo indica que “es fácilmente deducible que no había una conducta insistente y reiterada de persecución hacia la Sra. Chía considerada aisladamente como persona fuera del binomio que formaba con su pareja”.

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La sentencia menciona el interés profesional del periodista en conseguir imágenes y que no solo fue él quien quiso obtenerla, sino otros periodistas también hicieron lo mismo.

Los magistrados de la Audiencia recomendaron ir a la vía civil en caso de que haya extralimitación del periodista con respecto a la fuente.

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Jordi Martín publicó el nuevo fallo en sus redes sociales. “Fotografiar en la vía pública a personas de notoriedad pública es periodismo, no es acoso”, manifestó y luego complementó: “Soy consciente de que mi oficio incomoda; asumo esa crítica”. “He ganado a Clara Chia en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial”, mencionó en el caption de la publicación.

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