Parejas famosas que nacieron en el ‘Desafío’: Zambrano y Miryan, Rata y Deisy y más

El Desafío ha sido un escenario no solo de competencia extrema, a lo largo de sus temporadas, el reality ha sido testigo de romances que surgieron entre desafíos físicos, alianzas estratégicas y momentos de convivencia bajo presión. Algunas de estas relaciones se han quedado en la memoria del público, mientras que otras han logrado perdurar más allá de las cámaras. Aquí le presentamos algunas de las parejas más memorables que dejó el programa:

Zambrano y Miryan: ‘Desafío Siglo XXI’

Esta edición, que culmina el próximo martes, dejó varias parejas. La última en formarse fue la conformada por Zambrano y Miryan, semifinalistas del programa. Su relación pasó de ser más allá de una dupla deportiva en la última etapa, a una relación más romántica. Según contaron los participantes, todo comenzó en la travesía que tuvieron de Cartagena a la ciudadela del Desafío. Ambos notaron que había un gusto que poco a poco se fue fortaleciendo. Aunque no son novios oficiales, en las últimas semanas se mostraron muy cariñosos. El campeón olímpico también se mostró muy cercano a Isa, Katiuska y a Grecia, exparticipantes del reality de la misma temporada.

Rata y Deisy: ‘Desafío Siglo XXI’

Otra pareja que llamó la atención fue la de Rata y Deisy. Aunque tampoco son novios oficiales, dentro de la competencia sí demostraron una cercanía especial; sin embargo, ese romance estuvo lleno de intensidad y algunas discusiones que surgieron en el juego. Los fanáticos de los deportistas están a la espera de lo que ocurra con ellos, luego que salga Rata de la competencia.

Otras parejas que se formaron en el ‘Desafío’

Además de los participantes de la actual temporada del Desafío, en las ediciones anteriores también surgieron nuevos romances.

Kevyn y Guajira - ‘Desafío XX’

Kevyn Rúa sostuvo un romance con Natalia Rincón, quien también hacía parte del Desafío XX. Sin embargo, su amor no trascendió fuera de la ciudadela. Su ruptura fue muy comentada, pues de acuerdo con sus declaraciones, no quedaron en buenos términos.

Meses después, el deportista inició un romance con Guajira, su dupla en la etapa dorada. Aunque en un inicio aseguraron que eran amigos, después de varias pistas, se confirmó que eran pareja. Actualmente siguen juntos.

Kevyn y ‘Guajira’. Fotografía por: Caracol Televisión

Rapelo y Juli - Desafío The Box 2023’

Los exintegrantes del equipo Alpha vivieron un apasionado romance durante la temporada; sin embargo, ambos estaban en una relación fuera del programa, así que su amor se convirtió más en una amistad que no pasó a mayores.

Paola Solano y Gago - ‘Desafío The Box 2021’

Su relación sentimental comenzó después de la competencia. Actualmente, son padres de dos hijos, José Martín y Joaquín, y siguen juntos, siendo una de las parejas más estables que ha dejado el Desafío.

Madrid y Galo - ‘Desafío The Box 2021’

Gonzalo, como es su nombre de pila, fue el ganador de esa temporada. Aunque al principio decían que solo eran amigos, la conexión entre ellos era innegable. El romance floreció una vez que terminó el programa; sin embargo, en 2024 empezaron a surgir rumores sobre una posible separación. Meses después, en 2025, volvieron a aparecer juntos en redes sociales, dejando claro que se habían dado una nueva oportunidad.

Alfredo Varela y Rochi Stivenson - ‘Desafío 2006 La Guerra de los Estratos’

Él participó y se llevó el título de ganador de la temporada, mientras que ella estaba en el programa como corresponsal, realizando entrevistas para el noticiero y otros espacios del canal. Aunque en ese momento ambos estaban en una relación, después de algunas llamadas y charlas tras el reality, se reencontraron y se hicieron buenos amigos. Con el tiempo, esa amistad se transformó en una relación romántica. En 2008, se casaron en Barranquilla y desde entonces han formado una familia sólida. Tienen tres hijos: Alfredito, Esteban y Mariana.