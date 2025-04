Participante de ‘A otro nivel’ relató los detalles del acoso que sufrió

Melissa Lahúr, cantante y actriz de doblaje recordada por su participación en el concurso musical A otro nivel, Caracol Televisión, decidió contar públicamente el caso de ciberacoso que vivió durante cinco años.

La artista, que hoy también es conocida por prestar su voz a reconocidas series, habló con la revista Vea sobre el impacto emocional de ese episodio y la forma en que logró sobrellevarlo.

Así fue el caso de ciber acoso que sufrió Melissa Lahúr

“Lastimosamente, las redes sociales se prestan para que la gente insulte de una forma muy libre, sintiendo que no hay consecuencias porque están escondidos desde perfiles falsos”, explicó inicialmente.

De acuerdo con Melissa Lahúr, lo que un día de 2018 comenzó con simples ofensas a través de sus perfiles, terminó convirtiéndose en una situación mucho más delicada que la atormentó durante cinco años.

“Al principio quise pensar que simplemente le había caído mal a alguien y me había dicho algo feo. Pero luego todo se transformó en algo muy intenso, con muchas cuentas falsas diariamente… Esos insultos empezaron a convertirse en amenazas”, agregó.

La exparticipante de A otro nivel sostuvo en su entrevista con Vea que no solo ella fue blanco de estos ataques, sino también su familia: “Llegué a recibir —mi familia también— fotos de cuerpos desmembrados. No entendía por qué ni quién estaba detrás, ni cuál era la intención. Me dio mucha ansiedad, frustración y confusión”.

Esta situación se prolongó desde 2018 hasta principios de 2023, y aunque durante todo ese tiempo hubo sospechas sobre las tres personas que estaban detrás de los mensajes, nunca obtuvo pruebas para denunciar el caso ante las autoridades.

“Desde el inicio había indicios muy evidentes de una persona que sospechábamos. Era alguien muy cercana en el pasado a uno de nosotros (...) Al ser adulta, legalmente no podía hacer mucho hasta tener una prueba fehaciente… Eso no sucedió”, aseveró.

Por fortuna para Melissa Lahúr y su familia, estos ataques pararon de un momento a otro, aunque sin una explicación concreta. “No tengo ni la menor idea de qué pasó con esa persona. Me gustaría saber qué fue lo que hizo que parara. Siempre pensaré que descubrieron algo más productivo que hacer. Que de pronto su vida se volvió un poquito más feliz”, concluyó.

Los nuevos proyectos de Melissa Lahúr

Más allá del episodio de ciberacoso, Melissa Lahúr sigue activa en el mundo artístico. Graduada como actriz en 2020, ha combinado su carrera musical con el doblaje.

“He participado en series como Cobra Kai, Pasillos de Hospital y La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana. Soy la voz del antagonista en esa serie”, contó Melissa Lahúr, quien también hace parte de producciones como Hello Kitty y El Mundo de Ryan, en la que interpreta a la madre del protagonista.

Actualmente trabaja en Tropicaleza, un álbum con influencias de ritmos caribeños y latinos que quedaron en evidencia con Clarito, canción que estrenó en días recientes y que hace parte de esta producción.

“Queremos celebrar a las mujeres latinoamericanas: su fuerza, valentía, poder, magnetismo”, afirmó. La propuesta musical incluye fusiones de cumbia, merengue, salsa y hasta afrobeat", añadió.