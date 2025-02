Participante de ‘La casa de los famosos’ demandó a Culotauro: “Es bastante plata”

Mientras avanza la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, algunos participantes de la primera entrega siguen dando de qué hablar. Tal es el caso de Camilo Díaz, mejor conocido como Culotauro, quien reveló en días recientes que recibió una millonaria demanda por parte de un compañero del reality.

¿Quién y por qué demandó a Culotauro?

Según contó el actor y comediante en una entrevista con el periodista Carlos Claro, uno de sus antiguos compañeros emprendió acciones legales en su contra por haberlo nombrado durante una rutina cómica.

“Fue por un chiste que hice, luego de mi participación en ‘La casa de los famosos’, entonces como que le enviaron el video y bueno... de ahí para adelante todo esto es historia (...) Yo hice una rutina en Bogotá, después de salir del programa, y esa persona puso el grito en el cielo”, expresó inicialmente.

Ante la pregunta de quién es y qué exige esta persona, Culotauro mencionó que le solicitaron una millonaria indemnización “por daños y perjuicios a su imagen”. Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesto a pagar nada y, en tanto le sea permitido, revelará el nombre del excompañero que lo demandó.

“¿Es hombre o mujer?”, le preguntaron al bogotano, quien contestó: “No se puede decir, perdón. Digo el milagro, pero no el santo. Es un participante... no puedo contar nada más porque estoy demandado (...) ¡Es bastante plata!, pero igual no le voy a dar un peso y menos por un chiste. De hecho, lo voy a publicar para que me demande más", agregó entre risas.

"No voy a dejar de hacer chistes y mucho menos por esto", Camilo Díaz sobre demanda que recibió después de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Instagram @culotauro

Aunque Camilo Díaz se reservó cualquier nombre y tampoco dio pistas sobre la identidad de aquella persona, televidentes de La casa de los famosos Colombia no tardaron en especular al respecto y nombrar a los posibles implicados.

¿Por qué le dicen Culotauro a Camilo Díaz?

Su apodo peculiar tiene una historia interesante y divertida detrás. Según lo ha dicho en varias ocasiones, el sobrenombre Culotauro surgió debido al tamaño notable de sus glúteos, lo cual ha sido tanto motivo de elogios como de bromas.

Durante sus presentaciones, Camilo solía hacer un chiste sobre una criatura mitológica, mitad caballo y mitad bestia, y en ese momento mostraba sus glúteos al público, diciendo: “Yo soy el Culotauro”. Este acto cómico se convirtió en una marca distintiva, y sus colegas comediantes comenzaron a llamarlo así.