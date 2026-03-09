⁠Participante de ‘La casa de los famosos’ quedó con parálisis facial tras cirugía estética

La influencer y modelo estadounidense Jailyne Ojeda ha sido tema de conversación por su participación en La casa de los famosos Telemundo. Recientemente, compartió una historia personal que pocos conocían. Durante su participación en la sexta temporada del programa, la creadora de contenido reveló que padece de parálisis facial, una condición que le dificulta sonreír como lo haría normalmente y que tiene un origen traumático.

¿Qué le pasó a Jailyne Ojeda de ‘La casa de los famosos’?

La modelo e influencer compartió una historia con sus compañeros del reality de convivencia, que sorprendió a muchos: “Quería compartirles que tengo parálisis facial, casi no puedo sonreír, por eso es que me ven a veces seria. Me dañaron los nervios que te controla como el labio de arriba, a veces sí puedo sonreír, a veces no, pero como no sé cómo me voy a ver, para que no me hagan bullying, siempre me río así. No es que tengo los dientes feos, es que a veces no puedo sonreír bien”, contó.

La revelación dejó a sus compañeros y a los televidentes sorprendidos, ya que detrás de su imagen pública se esconde una experiencia que ha dejado una huella profunda en su vida. “Un doctor de Ucrania me mandó mensaje que le fuera a hacer promoción a un spa, ya que estaba ahí él solito me empezó a decir que ‘tu nariz esto’ o que ‘tu cara esto’, me empezó a meter como inseguridades, y se me hizo muy fácil aceptar que me quitara el bordito. Cuando me durmió él hizo lo que le dio la gana conmigo de cirugía, o sea, se puso a hacer un montón de cosas que yo no ocupaba. Yo no era cachetona, se puso a querer quitarme la grasa de los cachetes cuando yo no tenía grasa, me dañó mis nervios, así que yo tengo parálisis facial, porque me cortó mis nervios. Aparte que me cortó mis nervios, la nariz me la había dejado tan chiquita que yo no tenía un poro aquí. Me dejó deforme la verdad”, dijo.

“Duré una semana dormida”: reveló la modelo

La joven también comentó que la situación fue aún más angustiante porque, después de la cirugía, estuvo varios días sedada en el lugar. Según su relato, cada vez que despertaba, el personal del lugar la volvía a sedar, lo que le impidió reaccionar a tiempo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Yo cada vez que me despertaba venía una enfermera y me dormía otra vez. Yo duré como una semana dormida sin comer ni nada y toda débil, porque cada vez que me despertaba y quería hablar me dormían otra vez y otra vez”.

Cuando regresó a Estados Unidos, su salud era bastante delicada, así que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. “El asistente me ayudó a salir de ahí, así que yo llegué sin fuerza, toda débil y con la cara así. Lo peor fue que lo hice sin permiso de mis papás, yo nunca les dije que me iba a hacer eso en la cara, yo les dije que me iba a ir de viaje por mi cumpleaños, y regresé toda fregada de la cara y con infección en la cara. Me llevaron de emergencia porque el ojo se me cerró y toda la cara se me colgó para un lado. Me acuerdo que antes de hacerme la cirugía me preguntaron: ‘¿Te cortamos por afuera o por adentro?’. Y me dijeron: ‘Si te cortamos por afuera vas a tener una cicatriz aquí y por adentro te vamos a dañar tus nervios más y menos vas a volver a sonreír nunca en tu vida".

Las repercusiones no se limitaron solo a lo físico. Ojeda admitió que sufrió una profunda depresión al ver cómo había transformado su rostro. “Yo pasé de ser bonita a verme como un monstruo. Yo naturalmente era bonita de mi cara, no ocupaba nada, y por mi pinche vanidad lo arruiné todo y me pasó eso. Me quería suicidar porque me miraba en el espejo y lloraba. Me sentía la mas fea del mundo, me sentía un monstruo y sentía más culpa de que por mi culpa estaba yo así por mi vanidad y no quería ni verme".