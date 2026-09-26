Participante de MasterChef reveló: “Fui una persona discapacitada de cuello hasta pies”

Además de demostrar sus habilidades y destrezas para la cocina, los participantes de MasterChef Celebrity también aprovechan el espacio televisivo para hablar de sus historias de vidas, con el objetivo de que los televidentes conozcan un poco más allá de sus facetas laborales.

¿Qué le pasó al actor Tuto Patiño de ‘MasterChef Celebrity’?

Esta semana, a través de sus redes sociales, el actor Tuto Patiño, recordado por su participación en producciones como La hija del mariachi, La nieta elegida, La ley del corazón, entre otras, compartió un fragmento de su paso por MasterChef Celebrity, en el que habló de una experiencia que vivió durante su infancia.

Patiño compartió que, cuando era niño, le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que impacta el sistema nervioso y puede causar debilidad muscular y parálisis. En su caso, esta condición afectó gran parte de su movilidad. “Yo fui una persona discapacitada de cuello hasta pies, y el médico me dijo que no había en ese momento alguna cura para esa enfermedad", comenzó diciendo el artista de 43 años.

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Aunque aparentemente su enfermedad no tenía cura, su fortaleza y fe en Dios lo ayudaron a salir adelante: “El médico me dijo: ‘el único que tiene la llave para volver a caminar en su vida es usted, es su cabeza y es Dios’, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi berraquera siendo un niño aun, paralizándome de tobillos, rodillas, cintura, brazos y después solamente quedar con la movilidad del cuello durante más de dos años, sentí que la llave cada uno la tiene en su mano derecha y la tiene en la fe en la que cada uno crea", recordó.

Uno de los momentos más complicados para el actor fue el tiempo que pasó en el hospital. “Yo creo mucho en Dios porque desde que yo estaba en la camilla viví en el hospital 13 meses y todos los días le decía a Dios: ‘yo lo único que quiero es que usted me deje jugar fútbol, no quiero nada más’ y se lo agradezco a Él y a mi superhéroe que es mi mamá que en una silla de plástico duró casi un año y medio al lado mío diciéndome todos los días ‘papito, si su cabeza le ordena que usted puede, se lo juro que en menos de lo que canta un gallo usted va a volver a caminar’. Y no caminé, volé, porque hoy estoy acá junto con todos ustedes”.

En la descripción del video, agregó: “Tuve que aprender a caminar otra vez. Mi mamá, mi papá y mi familia caminaron conmigo cuando mis piernas todavía no podían hacerlo. Y Dios estuvo ahí, incluso en esos momentos en los que no entendíamos por qué estaba pasando todo”.

Su testimonio generó múltiples reacciones en redes sociales. Amigos y seguidores elogiaron su fortaleza: “Admirable esta historia”, “me llegó al alma tu testimonio, Dios es siempre y será el único, él es nuestro apoyo, gracias por compartir esto”, “tremendo testimonio”, “te aplaudo y te agradezco por contar tu testimonio”, “me hizo llorar, Dios es grande para Él no hay nada imposible”, “mi admiración y mi respeto a tu agradecimiento a Dios por tu fortaleza”.