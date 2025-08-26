Participante del ‘Desafío XX’ debutará en Miss Universe Colombia ¿De quién se trata?

Una de las concursantes de la vigésima temporada del Desafío, emitida en 2024 por Caracol Televisión, sorprendió a sus seguidores al dar un giro inesperado en su vida. Tras alejarse de las pantallas y las redes sociales, decidió emprender un camino en el mundo de los reinados y ahora buscará quedarse con la corona de Miss Universe Colombia, certamen que abrirá la puerta a la competencia internacional.

¿Quién es la exparticipante del ‘Desafío’ que concursará en Miss Universe Colombia?

Se trata de Ana Tavera, una caleña de 32 años que en su paso por el reality de supervivencia se ganó tanto el cariño como la crítica de los televidentes. Su historia de vida, marcada por la resiliencia, llamó la atención, pero también generó polémica su salida del programa, luego de que se negara a realizar una de las pruebas y fuera señalada de falta de compromiso por parte de sus compañeros.

Aunque nació en Cali, Tavera competirá en el Miss Universe Colombia 2025 como representante del departamento del Meta, con la ilusión de convertirse en la próxima embajadora nacional de la belleza y llegar al escenario de Miss Universo, donde se corona a la mujer más bella del planeta.

“Cumpliendo un sueño. Aquí va un adelanto de lo que viene en este gran reality”, expresó Ana Tavera en una publicación en su cuenta de Instagram, con la que confirmó oficialmente su participación en el concurso que este año tendrá un formato renovado.

¿Qué se sabe sobre el reality Miss Universe Colombia?

El certamen se realizará por primera vez como un docu-reality, compuesto por diez episodios de dos horas cada uno, que serán transmitidos por el Canal RCN. El objetivo es mostrar en detalle el proceso de formación y selección de la representante nacional al Miss Universo, más allá de la pasarela, destacando aspectos como el liderazgo, la comunicación, la cultura general y la preparación física.

El programa será conducido por la reconocida presentadora Claudia Bahamón, y contará con un jurado de lujo integrado por Valerie Domínguez (Señorita Colombia 2005 y actriz), Andrea Tovar (Señorita Colombia 2015) y el diseñador Hernán Zajar, quienes tendrán la misión de elegir a la próxima candidata que buscará dejar en alto el nombre de Colombia en el escenario internacional.