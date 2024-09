Patricia Silva contó cómo fueron los últimos días de La Gorda Fabiola: “muy mal”

Una de las últimas veces que ‘la Gorda’ Fabiola habló con Vea lo hizo para referirse a la gira que tendría por Europa, junto a su colega y amiga Patricia Silva. Por primera vez, y después de lograr cuadrar los tiempos, el par de humoristas se presentaban con sus shows en el verano.

“Patricia y yo nos vamos un mes para Europa. Por primera vez yo voy a estar trabajando en el Viejo Continente, Patricia ya había tenido de trabajar allá”, mencionó Fabiola sobre las presentaciones que comenzaron en España.

La ‘Gorda’ Fabiola se sintió mal en su gira por Europa hace dos meses

La gira duró un mes, y la ‘Gordita’ regresó a Colombia en julio pasado. Sin embargo, en la conversación que Vea sostuvo con Patricia Silva en las últimas horas, a raíz de la muerte de la actriz de Sábados Felices, la humorista comentó que profesionalmente les fue bien, pero la salud de Fabiola tuvo sus quebrantos. “Muy mala... Estaba malita. Al final ya estaba mal. Cuando llegó acá, como a los cuatro días, la hospitalizaron”, comentó Silva, quien reveló que Posada no se tomó los medicamentos de la forma en que debía, y eso también pudo generar una descompensación.

También te puede interesar: La ‘Gorda’ Fabiola no le tenía miedo a la muerte. “Morirse es delicioso”

Además, “ella no comía casi por allá, yo la obligaba, ella incluso me envió un video donde me daba las gracias porque yo la cuidé como a un bebé”.

Silva recordó que la desnutrición que sufría la ‘Gorda’ no era porque no comiera para mantener el peso, sino porque a raíz del bypass “que le pusieron para revertir la diabetes, le había perdido el gusto a las proteínas”. Desde hacía unos cuatro años no gozaba de buen apetito.

“A ella le fascinaba ser gorda, era feliz siendo gorda”, pero no sentía ganas de comer, complementó su colega y amiga.

La ‘Gorda’ Fabiola estuvo hospitalizada dos veces en las últimas semanas

Al regresar al país, Fabiola estuvo bastante delicada, y cuando le dieron de alta en la clínica “salió con una proteína, grabó y todo, pero otra vez la hospitalizaron y se murió”, mencionó su colega visiblemente afectada. Recordó que hace casi dos semanas almorzaron juntas. En ese encuentro la vio diferente.

“Eso fue hace 15 días, en su casa, yo la vi deteriorada, ya era diferente. Ya no le daban ánimos de hacer sus almuercitos, los almuerzos de la ‘gorda’ Fabiola que eran tan famosos. No, qué duro esto”.

Recordó, además, que la semana pasada, su compañera María Auxilio Vélez también fue a almorzar con ella, “vino acá, yo me subí a la camioneta y nos atacamos a llorar. Y me dijo ‘como sea, tenemos que ver más seguido a la ‘Gorda’. ‘La vi muy mal, muy mal’. Me lo dijo María Auxilio”, comentó Patricia sobre esos últimos encuentros.

La última vez que Silva, quien era vecina de la comediante, se comunicó con Fabiola, estaba bastante afligida por una caída que tuvo en casa, aunque no revistió gravedad, sí le bajó el ánimo. Al parecer, a la ‘Gorda’ no le era fácil sostenerse en pie por largos periodos de tiempo, pues estaba perdiendo masa muscular rápidamente . “Me dijo, ‘‘ me caí, me caí Patico, tengo la pierna morada’”, recordó Patricia, quien fue su amiga por 37 años. “Se fue mi gordita, muy duro”, dijo la humorista con voz entrecortada.

Aquí más noticias de televisión y farándula que son tendencia