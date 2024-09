Patrick Delmas se lanza como cantante y ¿regresa el francés a ‘Betty la fea’?

Aunque Patrick Delmas lleva más de una treintena de proyectos que ha desarrollado en el país desde que llegó hace más de dos décadas, el público siempre lo vincula con Michel, el francés que quiso conquistar el corazón de Beatriz Pinzón Solano en ‘Yo soy Betty la fea’.

El actor, que inicialmente comenzó a estudiar leyes en su natal Francia, luego se inscribió en un taller de actuación, donde descubrió su verdadera vocación y más tarde, terminó graduándose como Licenciado en Artes en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático en París, reveló que en aquella época también cantó y conformó su propio grupo.

“En Francia era un cantante profesional. Yo tenía mi grupo, aprendí a tocar piano, desde los ocho años; tenía grupo de rock”, contó el actor que hace algunas semanas terminó una extensa y exitosa temporada de teatro con la obra El Método.

“Estudié actuación en el conservatorio de actuación. Al mismo tiempo, seguía con mi grupo, saliendo del conservatorio me fui a cantar en las calles, seguía componiendo música, pero igual en Francia me cogió más la actuación”, detalló al recordar que la vida lo llevó por el camino de los roles actorales, primero en Francia y luego en Colombia.

Patrick Delmas, el francés de ‘Betty la fea’ canta éxito de Julio Iglesias

Pero para Delmas la música estaba allí como una cuenta pendiente consigo mismo, que comenzó a saldar en tiempos de pandemia y que ahora ha cubierto por completo con el lanzamiento de ‘Me olvidé de vivir’ una canción que él escuchó en francés en su época adolescente y que para los latinos fue famosa en la voz de icónico Julio Iglesias.

Ese fue el tema que el actor escogió para lanzarse al ruedo musical por una razón que nada tiene que ver con llenar teatros o conseguir seguidores. “Básicamente porque me gusta”, comenzó indicando. “Es un cover que me gusta hacer, porque además habla a mucha gente, (…) me me siento identificado, pero yo siento que habla a todo el mundo y más aún en los tiempos que vivimos, donde se nos olvida de vivir muchas veces (…) la gente perdida en las redes sociales”, explica el actor en lo que es una clara reflexión sobre las distracciones que no permiten vivir la vida plenamente en el mundo moderno.

Sobre la meta musical de Delmas no es otra que darse gusto y por supuesto está abierto a la posibilidad de poder presentarse en concierto para lo cual anticipa tiene un repertorio de temas propios y covers.

Para este proyecto, que se gestó en tiempos de pandemia, Delmas se acompaña de uno de los mejores productores, Juan Gabriel Turbay, a quien contactó gracias a la novia que ahora tiene. Aunque se negó a ahondar en esa relación romántica, sí destacó el papel que ella tiene en este lanzamiento pues una de las primeras en sugerirle la canción. “De hecho la novia llegó después de que yo había compuesto la música; pero por ella, conocí a Juan Gabriel… (...) Yo te puedo decir que es una persona que me apoya en todo lo que hago y que conoce pues me ha ayudado en esto”.

¿Vuelve el francés a Betty la fea?

Y con los más recientes rumores acerca de que el personaje de Michel regresará a escena en la segunda temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’, la apuesta de Amazon, que muestra la actualidad de los personajes de la novela creada por Fernando Gaitán, fue inevitable preguntarle sobre si es cierto . “Digamos que por supuesto, no te puedo decir nada”. No obstante, le preguntamos al intérprete si le gustaría que regresara el personaje y dijo enfatizando en que es solo en términos de probabilidad que si y tampoco ve complejo volver a poner en la piel del francés.

De momento, Delmas combina su lanzamiento musical con la preparación de un nuevo rol en la serie inspirada en el texto La Vorágine, donde personificará a un fotógrafo francés. Así negó categóricamente especulaciones acerca de que abandonaría la actuación para dedicarse solamente a la música. El francés de 58 años procurará combinar las dos expresiones artísticas.

