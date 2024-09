Mario Ribero, director de ‘Yo soy Betty la fea’, hace otra versión de la novela

‘Yo soy Betty la fea’ va fácilmente por su cuarta repetición en Colombia. La novela, grabada hace más de 20 años, tiene la habilidad de volver a enganchar a televidentes que ya vieron la historia y saben exactamente qué va a pasar, pero aún así la siguen; así como también, de cautivar a nuevos públicos que por alguna razón no la vieron. La historia escrita por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero, es sin duda el gran hito de la televisión.

En una reciente conversación con Ribero, mencionó que los personajes tan nuestros, como universales y la manera en que están expuestos, con su humanidad y su alma, son para él los grandes aciertos de la novela que creó Gaitán.

Ribero también reveló que en esta nueva serie, inspirada en esa historia, que desarrolló Amazon llamada ‘Betty la fea, la historia continúa’ no lo llamaron como director, pero sí estuvo haciendo una especie de asesoría a los actores muy puntual. “Lo que hice fue como que los actores hicieran racional como seres humanos tuvieron una evolución en el tiempo. Yo traté de hacerles entender que esa misma evolución la sintieran en el personaje, de manera psicofísica”.

También puedes leer: Ana María Orozco no iba a ser ‘Betty la fea’. Estas actrices por poco se quedan por el papel

En su opinión no importa lo que se haga de ‘Betty’, serán productos exitosos que despierten interés y logren público cautivo, pues se trata de una historia y personajes entrañables, no obstante, cree que la primera que él dirigió prevalecerá. “Hagan lo hagan, eso funciona...la nostalgia por ‘Betty’ es absolutamente profunda y universal pero ‘Betty’ la primera versión, la obra maravillosa de Fernando Gaitán funcionó, funciona y funcionará siempre por un detalle muy interesante, y es que logramos que en cada escena haya sentimiento. Logramos reflejar seres humanos muy creíbles y profundamente identificables... La que quedará por siempre y para siempre es la primera versión”.

Podría interesarte: Jorge Enrique Abello se sincera: “la vida tiene caminos difíciles”

“Estoy escribiendo cómo hicimos ‘Betty la fea’”, Mario Ribero

Mario contó que él mismo está trabajando en el desarrollo de su propia versión de ‘Betty la fea’. “Estoy escribiendo cómo hicimos Betty. ‘Betty la fea’ es la maravillosa historia de Fernando Gaitán como él nos la contó a nosotros y después como nosotros se la contamos al mundo, eso fue lo que hicimos…”

EL director, nacido en Santander, recuerda que cuando leyó más de 70 páginas del proyecto hace más de dos décadas no se rió en ningún momento. Los momentos de divertimento llegaron cuando habló con Fernando Gaitán y él le contó cómo era la historia y lo que ocurría, de ahí que expresa que contará “la historia como Fernando me la contó a mi y yo se la conté al mundo”

Aún no sabe qué formato resulte de este ejercicio, que puede ser un libro, una obra, una serie documental. El director, que en otra charla había revelado que no le llamaban la atención las novelas para dirigir, seguramente incluirá en su proyecto que no tenía en mente trabajar en Betty, pero no tenía opción de negarse entre otros aspectos porque en aquel tiempo estaba sin empleo.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula