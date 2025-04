Pautips habló sobre las decisiones que tomó en el pasado: “Tengo que sanar”

En el podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, Galindo admitió que las decisiones que tomó en el pasado, hoy en día le pasan factura. Fotografía por: Instagram Pautips

Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, lleva más de una década haciendo contenido. Comenzó en YouTube, haciendo videos sobre maquillaje inspirada por Yuya. Lo hacía por hobbie, pues estudiaba Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Rosario en Bogotá, pero con el tiempo, ese hobbie se convertiría en su trabajo fijo.

El trastorno de la conducta alimentaria que persiguió a Pautips

Su generación es una de las más antiguas en el auge de la creación de contenido. Al no ser tan común como ahora, la competencia era mucho menor, y Pautips fue consolidándose poco a poco como una de las “influencers” colombianas más exitosas del momento. Pero no todo fue bueno. Conforme pasaban los años, Galindo fue desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), del que ha hablado abiertamente en varias ocasiones, y lo ha enfrentado durante gran parte de su vida.

En el podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, Galindo admitió que las decisiones que tomó en el pasado, hoy en día le pasan factura. Ha pensado en ser madre, pero sus problemas de desnutrición la han llevado a tener problemas de fertilidad. “A pesar de que ya soy sana, he tenido muchos problemas con la parte de la fertilidad. Confío mucho en Dios, y siento que tengo que sanar físicamente antes de poder dar vida”, dijo la creadora en el podcast.

Uno de sus sueños es tener una familia, así lo reveló en el formato de entrevistas, agregando que quiere dedicarse a ella y a los suyos, sin estar pensando tanto en las redes sociales.

¿Por qué Pautips se distanció de su padre?

También habló de su padre, con quien sostiene una relación distante debido al abandono. “Mis papás se conocieron en la Universidad Nacional. Mi papá es abogado, un hombre muy filosófico y bohemio. Mi mamá viene de un pueblo de Santander. Siento que se conocieron muy pequeños, me tuvieron a los 22 años, no tenían nada y vivían con mi abuela. Siento que mi papá tenía muchos sueños que quería desarrollar, y uno de ellos era irse al exterior”, contó Galindo, agregando que cuando ella tenía dos años, su papá se fue para Francia, y desde ese entonces, no ha regresado.

Aclaró que tienen una relación sana, pero que nunca han sido cercanos. Su madre, al contrario, la acompañó durante toda su vida, y hasta el día de hoy, sostienen un profundo vínculo de madre e hija. La creadora de contenido reveló también que su madre fue dura con ella, pero fue algo que entendió con el tiempo y nunca la juzgó. La ausencia de su padre siempre le hizo ruido, sobre todo cuando estaba en el colegio y veía a sus compañeras compartir con sus papás, se preguntaba por qué el suyo no quiso quedarse con ella, y tuvo que sanar ese trauma de abandono con terapia psicológica.

Galindo agradeció también las polémicas que ha protagonizado, pues dice que sin ellas, no habría aprendido lo que hoy sabe. “Le agradezco a la cantidad de polémicas que he tenido, porque ya sé manejarlas. No cambiaría nada, porque a mí todas esas caídas me han enseñado algo”, dijo. “Me di cuenta de que esto es tan efímero, que hoy la gente me ama y mañana me odia. ¿Quién soy yo si esto se acaba mañana? tenía que caerme para aprender de esos errores”, concluyó.