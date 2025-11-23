Pedro, del Desafío Siglo XXI, recordó la dolorosa muerte de su padre: “No me gusta contarlo”

En uno de los momentos más sensibles vividos recientemente en Desafío del Siglo XXI, uno de los participantes abrió su historia personal frente a sus compañeros y reveló un episodio familiar que marcó profundamente su vida. La conversación surgió durante un espacio de descanso, cuando Pedro (integrante de Neos) decidió contar cómo perdió a su padre, un hombre que, pese a las dificultades físicas, dedicó su vida al trabajo en el campo.

¿Qué pasó con el papá de Pedro?

Según relató el nuevo participante, quien ingresó hace un par de semanas en la llamada ‘carrera por Colombia’, su padre era agricultor y, aun con la ausencia de una de sus piernas, se las arreglaba para laborar diariamente en el monte, sembrando los productos con los que sostenía a su familia.

Pedro recordó a su padre como un trabajador incansable, alguien que nunca permitió que una condición física lo limitara. Sin embargo, ese esfuerzo y esa cercanía con la naturaleza lo expusieron al episodio que terminó siendo fatal. El participante explicó que, durante una jornada en el campo, su padre sufrió múltiples picaduras de avispas. Aunque intentó mantenerse en pie, el veneno desencadenó un paro respiratorio que acabó con su vida en cuestión de minutos.

“Mi papá era campesino y era incapacitado. No tenía una pierna y así trabajaba en el monte como agricultor, sembraba yuca, ñame, era un duro. Ahí fue que le causaron la muerte. Le picaron un poco de avispas y eso le causó un paro respiratorio, porque el veneno produce que te corta la respiración”.

La confesión tomó por sorpresa a sus compañeros, que guardaron silencio mientras él reconstruía los hechos. La primera en reaccionar fue Lina, quien se acercó para ofrecerle palabras de apoyo. Ella resaltó que superar un duelo tan abrupto y doloroso demuestra su fortaleza y que, si ha logrado avanzar pese a esa pérdida, seguramente la vida le tiene preparado un camino de grandes oportunidades. Sus palabras lo conmovieron y ambos rompieron en llanto, generando uno de los instantes más emotivos de la competencia.

Pedro, visiblemente afectado por remover un recuerdo tan duro, reconoció que rara vez comparte esa historia. Explicó que evita hacerlo porque no le gusta que otras personas sientan tristeza por él ni pretende generar compasión. Su objetivo, dijo, es demostrar que puede mantenerse firme sin importar las dificultades que haya enfrentado en el pasado. Aun así, consideró importante abrir su corazón en este punto del juego, pues siente que está viviendo una etapa decisiva en su proceso dentro del Desafío.

“A mí no me gusta contarlo, que las cosas que me pasan yo no sé por qué yo te dije eso. No me gusta hacer que las personas sientan dolor por mí. Yo soy fuerte”, concluyó.