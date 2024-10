Pelea Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez: causas, qué dicen los artistas y qué sigue

El pasado jueves 3 de octubre los usuarios de redes sociales se sorprendieron cuando empezaron a circular las imágenes en las que se ve a los cantantes de música popular Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala peleando a puños y patadas, en uno de los pasillos del Centro Comercial Gran Estación, ubicado en el sector de El Salitre de Bogotá.

En principio, se rumoró que podría tratarse de una estrategia de marketing para apalancar una colaboración musical de los artistas, sin embargo, no fue así. Ayala si está de lanzamiento, pero tras el incidente mencionó en sus redes que no hay, ni habrá alguna colaboración posible con Quiñonez. El conflicto entre los dos es genuino.

Después de la pelea, en la que también intervinieron los acompañantes de los dos artistas, comenzaron las declaraciones de parte y parte.

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez de pelea por la canción ‘Regalada sales cara’

El primero en pronunciarse fue Ayala en sus redes sociales, quien dijo que denunciaba públicamente la agresión sufrida de parte del santandereano Quiñonez.

Fue así como se estableció que la riña ocurrió, luego de varios desencuentros y discusiones mediante chats, que han tenido los artistas, principalmente por la canción ‘Regalada sales cara’, en la que Ayala no participó, porque no fue invitado por Ciro, pese a que es una canción suya. En la versión remix del tema están Jessi Uribe, Luis Alfonso, Pipe Bueno y el propio Ciro.

Podrías leer: Luis Alfonso de pasar hambre y cantar en serenatas a cantar con Jessi Uribe

Por su parte, Ciro en sus redes se mostró arrepentido por la pelea, pero defendió su posición y acusó a Ayala. Su abogado Miguel Ángel Morales indicó las consecuencias negativas que ha tenido todo esto en la imagen de su representado, al tiempo que Ayala fue acusado de hostigar a Quiñonez. Anunció que darían a conocer audios, videos y fotos que esclarecerían los hechos. Se anticipó que el programa La Red, de Caracol publicaría el material para que los televidentes conocieran esa versión de lo acontecido.

Ciro Quiñonez mostró pruebas de su versión

“Con mi abogado hemos decidido entregar todas las pruebas para que se enteren de la verdadera historia”, afirmó dijo Quiñonez, quien estaba en el centro comercial haciendo una vuelta bancaria.

Según detalló su abogado, lo más delicado de la situación es que su cliente se ha visto afectado por la persecución que asegura le ha puesto Ayala, pues entre otros perjuicios que ha sufrido, su equipo ha enviado correos electrónicos a la Embajada de Estados Unidos solicitando la cancelación de la visa de turista de Ciro.

Justamente en el programa La Red fue el mismo Quiñonez, quien reveló que en efecto, le fue cancelada la visa americana y por ello, estará cinco años sin ver a su hijo, ya que él no puede venir y el artista tampoco podrá ahora ir. Responsabilizó de la situación a Ayala y reiteró la demanda que hay en su contra.

Según el abogado del santandereano, la demanda presentada ante la Fiscalía contra Giovanny incluye acusaciones por lesiones personales, hostigamiento agravado, injuria y calumnia.

La versión de Giovanny Ayala sobre Ciro Quiñonez

Por su parte, Giovanny Ayala mencionó en el programa de Olímpica ‘Temprano es más bacano’, este viernes, que él ayudó a Ciro en sus inicios y lo único que ha recibido de quien fuera su pupilo, ha sido deslealtad.

El intérprete que estaba en el Centro Comercial con una senadora y algunas personas de su confianza, estaba posando para la foto de una seguidora cuando se vio involucrado en la bochornosa situación. Aseguró que fue Quiñonez quien provocó la pelea pues estaba iracundo y gritaba improperios. “‘Así es que lo quería ver, solito’, me dijo. No sé si Ciro estaba drogado o borracho”, dijo Ayala.

Luego detalló la relación que tenían. “(Quiñonez) es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenato. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le esta funcionando”, indicó y luego ahondó en lo sucedido con la canción. “Está reclamando unas regalías sobre ‘Regalado sales cara’. Reclama el 100% de las regalías. En este momento está proceso esa canalización del 50% y a el no le gusta porque no está recibiendo el 110%, me parece atrevido”.

Giovanny Ayala anuncia que se va del país por miedo

En la noche del viernes 4, Ayala volvió a hablar del tema en un live que hizo a través de sus redes, esta vez anunció sus planes. “Me voy a ir del país porque me siento intimidado y preocupado porque es un loco (...) El manifiesta estar muy bien acompañado con personas que matan y comen del muerto y no puedo vivir con esa zozobra”.

El artista luego puso en duda el lugar de su colega en la industria musical diciendo: “no merece estar en la música”. Y recordó que le dio la mano en sus inicios: “yo a él lo ayude, le di mi mano incondicional y lo que recibí de él fue varias patadas en mi cabeza(...) Si hubiese tenido un arma me mata”, puntualizó.

Volviendo a las declaraciones dada por Ciro en el programa La red, que fueron emitidas la tarde de esta sábado 5 de octubre, el cantante aseguró que Ayala ha ido más allá de lo profesional y ha incurrido en expresiones que laceran su imagen, por ejemplo cuando dejó en evidencia que tiene implantes capilares, buscando dejarlo en vergüenza.

Quiñonez también dio a conocer algunos audios con palabras de grueso calibre que le ha dejado en su WhatsApp Ayala.

Ahora solo falta esperar qué dicen las autoridades encargadas y que han recibido demandas de parte y parte. La red también abrió espacio para que hablar con ‘Panelitas’, como se le conoce el conductor de Giovanny, quien también anunció qu demandó a Ciro por lo ocurrido en el centro comercial.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula