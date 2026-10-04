“Pensé que era fake”: Pipe Bueno contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Este 3 de octubre, durante una transmisión en vivo con Westcol, el cantante Pipe Bueno reveló detalles hasta ahora desconocidos de los minutos posteriores al accidente en el que murió Yeison Jiménez, su amigo y colega, el pasado 10 de enero en Boyacá.

Durante la conversación, el artista recordó cómo recibió las primeras imágenes del siniestro y la manera en que tuvo que comprobar por sus propios medios si la aeronave involucrada era la que transportaba a Yeison. En un primer momento, el músico caleño pensó que la información podía tratarse de una noticia falsa.

Según contó, a los pocos minutos de ocurrido el accidente, recibió en su teléfono una fotografía del avión accidentado. La imagen estaba acompañada por información que señalaba que Yeison Jiménez podía estar entre las personas que viajaban en la aeronave.

“Yo también pensé, porque usted sabe cómo es Colombia: ‘Nada, papi, eso es puro fake news’”, recordó Pipe durante la transmisión.

Sin embargo, decidió verificar lo que estaba ocurriendo. Una de sus primeras acciones fue intentar comunicarse con personas cercanas al equipo de Yeison, entre ellas Jefferson Osorio, quien también se encontraba en el avión. La llamada no entró y la falta de respuesta comenzó a aumentar su preocupación.

Así confirmó Pipe Bueno la muerte de Yeison Jiménez

Ante la incertidumbre, el cantante buscó otra manera de establecer si la aeronave accidentada correspondía a la del ‘Aventurero’. Para ello, recurrió a un contacto que podía consultar la información con la Aeronáutica Civil.

La verificación de la matrícula terminó confirmando que se trataba del avión en el que viajaba Yeison Jiménez y su equipo. Pipe Bueno contó que, posteriormente, recibió información sobre el número de personas que iban a bordo y el resultado del accidente.

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“Me dicen: ‘Matrícula de Yeison confirmada, seis pasajeros, no sobrevivientes. No tengo nombres ni apellidos’”, relató.

Para ese momento, el intérprete de ‘Recostada en la cama’ ya había pasado de la duda inicial a tener certeza de que su amigo se encontraba entre las víctimas. A partir de entonces, comenzó a comunicarse con personas cercanas al cantante de música popular para informarles lo que había logrado confirmar.

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El artista también explicó que buscó que la noticia llegara a Sonia Restrepo, esposa de Yeison, antes de que la información se difundiera de manera general. Sin embargo, en medio de esas llamadas, Pipe Bueno tuvo que enfrentar además una situación inesperada dentro de su propia familia.

El momento que vivió con su hijo

Mientras la información comenzaba a circular entre personas cercanas, la mamá de Pipe Bueno se comunicó con Luisa Fernanda W para contarle lo ocurrido. Máximo, hijo de la pareja, alcanzó a escuchar parte de la conversación y entendió que la persona involucrada en el accidente podía ser su papá.

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El niño comenzó a llorar y preguntó qué le había pasado a Pipe. El cantante recordó que tuvo que explicarle que estaba bien y tranquilizarlo en medio de la situación que estaba viviendo.

Para Pipe Bueno, la reacción de su hijo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de aquella tarde. Mientras acababa de confirmar la muerte de Yeison Jiménez, también tuvo que enfrentarse a la posibilidad que su propio hijo había imaginado al escuchar la noticia.

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Durante la transmisión, el cantante explicó que aquella experiencia cambió la manera en que comenzó a mirar algunos aspectos de su vida: lo llevó a reflexionar sobre su propia familia, sus decisiones y el impacto que tendría su ausencia en sus hijos.

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