Pepe Aguilar habla tras ataque cerca de su casa y la de Ángela: “mi familia está bien”

Algunos medios mexicanos encendieron las alarmas en la noche del jueves 12 de febrero al informar que esa tarde había ocurrido un fuerte ataque armando en la comunidad de Teyahu, en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, donde la familia Aguilar tiene propiedades. Allí están ubicados el de Pepe y el de su hija Ángela Aguilar.

El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, confirmó el ataque que en efecto, sucedió cerca de la casa del cantante.

Por su parte, el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes mencionó: “Hace unos momentos, de acuerdo con lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”.

¿Qué les pasó a Los Aguilar?

Una información extraoficial inicial indicó que el convoy en el que viajaban los cantante Angela Aguilar y su esposo Chrstian Nodal había sido el blanco de los ataques, pero que los artistas habían salido ilesos. Poco después se confirmaría que ninguno de los intérpretes iba allí y que el ataque lo habrían recibido autoridades y su escolta.

Sobre el delicado incidente de seguridad vivido, Pepe Aguilar emitió un comunicado en el que aclaró que él y su familia se encuentran bien y confirmó el mencionado incidentes en cercanías de su propiedad.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”; zanjando así cualquier información que indique que fueron víctimas directas.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explico el Secretario General de Gobierno del Estado. (...) Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, mencionó el líder del clan Aguilar en su cuenta de Instagram.

